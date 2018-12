Top Middle Tennessee residential sales for November 2018

VOL. 42 | NO. 50 | Friday, December 14, 2018

Top residential real estate sales, November 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 132 Hardingwoods 37205 11/7 Strane Julie; Strane Nicholas Gregg & Rains Building Group LLC $2,197,840 $660 2016 Earlington 37215 11/16 Burnett Gina Kritikos; Burnett Keith A Goodman Jennifer R; Goodman Thomas Randy $2,188,009 $407 5883 Willshire 37215 11/2 Succop Paige; Succop Ryan B Chandelier Dev Inc $2,100,000 $632 5912 Old Harding 37205 11/2 Barker Brenda; Barker Jimmy A Buhrig Marc; Buhrig Melissa M $2,035,000 $3,230 3610 Trimble 37215 11/1 Keller John Gresham; Keller Traci Sherman Owens Kim E $1,901,000 $315 117 Clydelan 37205 11/13 Childers Devin Garrett; Childers Emily R Chandelier Dev Inc $1,900,000 $699 2507 Hemingway 37215 11/5 Kurhajian Dalene L Woodlawn Partners LLC $1,895,000 $698 1608 Windy Ridge 37027 11/16 Woodward Steven Charles; Woodward Terri L Meneguzzi Ashlyn Pierce; Meneguzzi Brian $1,825,000 NA 932 Evans 37204 11/28 Garman James A; Garman Rosemarie C Savage 2016 Trust $1,800,000 $581 4010 Copeland 37215 11/6 Ryan Danna Rae; Ryan Michael Edward Cornelius Jonathan A $1,790,000 $987 3929 Woodlawn 37205 11/26 Johnson Kimberly; Johnson Timothy Chandelier Dev Inc $1,658,000 NA 201 Haverford 37205 11/30 Reese Colleen; Reese Justin P JLBW Prop LLC $1,625,000 $583 1802 Writers 37027 11/2 John & Monica Mosunic Family Trust Domaine Dev LLC $1,579,200 NA 4044 General Bate 37204 11/1 Fountain Melinda K; Fountain Wesley D Clark Dennis W $1,570,000 $1,313 515 Church 37219 11/8 Russell & Dawn Nelson Family Trust 505 Property LLC $1,560,000 NA 126 Brookfield 37205 11/30 Betts Francesca; Betts Wiliam Spencer Eskridge John Porter $1,450,000 $469 4428 Georgian 37215 11/21 Hooper Laurie; Hooper Steven C Leathers Marilyn W; Merle H Wannamaker Testamentary Trust; Rothberg Johanna W; Wannamaker John J Estate $1,450,000 $404 100 Kennett 37138 11/28 Vallett Jeffrey W Tisdale Gina M; Vallett Gina M; Vallett Gina C $1,300,000 $196 4501 Glendale 37215 11/21 Kulb Nicholas Jay Bowton Erica A; Eldridge Cory W; Rippetoe Karen $1,285,000 $288 2033 Castleman 37215 11/28 Menz Victoria Pantheon Dev LLC $1,200,000 NA 209 La Vista 37215 11/26 Page James; Thorpe-Page Jeresther D Santas Frank $1,200,000 NA 2204 Castleman 37215 11/29 Duvall Daniel P; Duvall Paula A Baird Graham Co LLC $1,199,000 $706 3828 Whitland 37205 11/2 Walls Elizabeth Colton Greer Charles E; Greer Kristen W $1,164,370 $317 1212 Laurel 37203 11/5 Gilbert David Chase; Hart Shay Nichole Dominicis Revocable Trust $1,160,000 NA 900 20th 37212 11/13 Ronald P Soltman Trust Oglesby Robert E; Oglesby Vicki B $1,155,000 $557 3111 Overlook 37212 11/5 Bridges Mary; Wilson William Moss Jr Talbert Const Advisors LLC $1,150,000 $580 3426 Hopkins 37215 11/15 Ainlay Charles; Ainlay Joanne Sidwell K Thomas $1,110,000 $610 900 20th 37212 11/9 Lamp Mark; Lamp Pamela 20th Avenue South Realty Trust $1,100,000 $551 1711 Sevier 37206 11/14 Hrudicka John; Hrudicka Krista Airborne Trust I $1,075,000 NA 1008 Caldwell 37204 11/6 White Jacqueline Ann Dunn Donna H; Dunn Russell F $1,050,000 NA 4406 Honeywood 37205 11/20 Hysmith Laura; Hysmith Nathan Fisher Galen; Fisher Mettie B Estate; Fisher Sean $1,048,000 $330 1712 Tyne 37215 11/2 Tarquine Amy L; Tarquine Steven S Casey Susan B; Casey Terence T $1,006,000 $146 1911 Beechwood 37212 11/19 Finch Kristin Flow; Finch Michael Trey Williams Jeffrey T; Williams Julianne L $1,003,000 $271 4406 Harding 37205 11/15 French Richard B Terry Falon; Terry Shannon B $1,000,000 $217 745 Brook Hollow 37205 11/20 745 Brook Hollow Trust Butler Shirley A; Butler Terry L $1,000,000 $657 1044 Archer 37203 11/14 Berry Patricia; Berry William E Jr Cates Builders LLC $1,000,000 NA 301 Ben Allen 37207 11/6 301 Ben Allen LLC Ezell-Ralph Connie J; Ralph James T $1,000,000 $487 1057 Granbery Park 37027 11/16 Chester Kimberly D; Chester Michael Wayne Turnberry Homes LLC $980,165 NA 1735 Glen Echo 37215 11/26 Clark Dennis W Bivins Maxine L $975,000 $251 429 Royal Oaks 37205 11/14 Bass Erin; Bass Matthew David Royal Oaks LLC $975,000 $308 4707 Nebraska 37209 11/2 Rosenblatt Paul A; Rosenblatt Peggy M Cummins Denise; Hopmayer Jeffrey S $970,000 $309 6035 Robin Hill 37205 11/9 Lenz Krystina S; Lenz Robert S Jr McCrary Elizabeth Pryse; McCrary William W Iv $960,000 $297 1073 Granbery Park 37027 11/30 Hamilton Jeremy; Hamilton Margaret Turnberry Homes LLC $945,445 NA 1074 Granbery Park 37027 11/1 Francescon Christopher M; Francescon Kylee M Turnberry Homes LLC $942,393 NA 1710 Hillmont 37215 11/21 Royston & Brenda Booker Living Trust Denny J William $932,500 NA 839 Clayton 37204 11/19 Watson Cindy Pitcher Aspen Const Holdings LLC $915,000 NA 5661 Granny White 37027 11/20 Stp Revocable Residence Trust Agreement Drees Premier Homes Inc $914,697 $444 704 Estes 37215 11/2 Caputo Kathleen Aspen Dev LLC $906,327 NA 2006 Galbraith 37215 11/5 Mastrangelo Ralph Robert Jr; Mastrangelo Ralph Sr Aflatooni Robert A $900,000 $176 292 33rd 37209 11/13 Degraauw Justin Scott Household Restorations LLC; Rogers Justin $899,900 NA 702 Estes 37215 11/15 Berberich Caroline Hale; Berberich Garrick M Aspen Dev LLC $899,900 $573 108 High Estes 37215 11/26 Tichenor Daniel; Tichenor Jessica Ford Chris; Murphy Michael J $889,000 $240 700 12th 37203 11/20 Moscardelli Richard C Grassel Julie; Grassel Robert $880,000 $421 4906 Nevada 37209 11/21 Dowd Bradley Michael; Major Catesby Ann Trezevant Sloane Hamilton $870,000 $663 1061 Granbery Park 37027 11/1 Peyton Leslie W; Peyton Mary C Turnberry Homes LLC $868,637 NA 6412 Worchester 37221 11/5 Keith Dawn E; Keith Samuel M Cornerstone Invs Inc; Regg Andy $865,000 $171 2004 Cedar 37212 11/19 Ferrell Katherine B; Ferrell Paul Brent Jr Karen Collins Ekman 2013 Revocable Trust; Robert E Ekman 2013 Revocable Trust $865,000 $305 3716 Benham 37215 11/5 Fowler Claudia R; Fowler Royal H III Haury & Smith Contractors Inc $865,000 NA 1634 Observatory 37215 11/16 Laporte Michele Martin Anne C $850,000 $245 6764 Holt 37211 11/28 Parmenter Barbara E; Parmenter Scott Taylor Gary A; Wofford Melody K $840,000 $271 1404 Beddington 37215 11/30 Pintar Dobrila; Pintar Mirko Arthur Erlene R; Arthur Stephen W $840,000 $145 2206 Chickering 37215 11/19 Yabroudy Kathleen M; Yabroudy Matthew J Montgomery Amy Baron; Montgomery William Scott $825,000 $317 1030 Granbery Park 37027 11/15 Adamczyk Kaitlyn; Adamczyk Kyle Turnberry Homes LLC $815,367 NA 4507 Price Circle 37205 11/2 McBride Megan; McBride Patrick McKenzie Caroline Collins; McKenzie William Stuart $792,000 $233 4 Wyndham 37215 11/16 Poe Patricia F; Poe Patrick J McNeilly Bette Sue Estate; Parrish Nathan Craig; Ward Corrine P; Parrish Edward Craig Jr $790,250 $189 3318 Felicia 37209 11/21 Bowers Eve; Guiteau Jacfranz Manzanares Family Trust; Dianne B Johnson Revocable Trust $790,000 NA 3201 Overlook 37212 11/2 Resha Charles J Iv Heard Jonathan; Heard Katherine $782,500 $376 114 Brighton Close 37205 11/2 Burdette Grace; Hunt Mark E Fowler Claudia R; Fowler Royal H III $778,000 $227 5337 Forest Acres 37220 11/21 Nohe Parker Welling; Nohe Spencer Pigott Amy $777,777 $183 4004 Woodmont 37205 11/7 Battiwalla Minocher; Bhaisa Zia Caputo Kathleen; Squyres Isaac Newal $775,000 NA 2320 Sterling 37215 11/5 Schoerke Julie Kyzer Annette E; Kyzer Clay Robert $770,000 $248 1109 Caldwell 37204 11/2 Rer2 Partnership Curfman Donald Wayne; Gilfilen Diana Carol; Tumblin Deborah Lynn $760,000 $226 1132 Shelton 37216 11/9 McGhee Heidi; McGhee John B Evans John D; Rister Jason A $760,000 NA 1005 Grove 37203 11/26 Russell Jason M; Russell Jensine A Peggy C Burkhalter Revocable Trust $760,000 $310 122 Heady 37205 11/6 Dyer Casey A; Dyer Thomas N Miller Krista; Miller L Michael; Miller Michael $752,000 $252 1400 Rosa L Parks 37208 11/28 Kiva Studios of Nashville GP King Daniel R Jr $750,650 $291 136 Haverford 37205 11/6 Sprague George H III; Sprague Shauna D Nicks R Matthew $750,000 NA 3901 West End 37205 11/2 Heller Toni GST Nonexempt Trust; Madeline Pargh Revocable Trust; Mossman Linda Pargh; Pargh Bernard; Kamins Duane; Pargh Andrew $750,000 $244 127 Brookfield 37205 11/30 Frank Jennifer M; Frank William N Reese Colleen Modling; Reese Justin P $750,000 $259 411 Bushnell 37206 11/5 Wynn Davidson Holdings LLC Adcock Jacob; Howell Fred $750,000 $705 1939 Kimbark 37215 11/1 Blivens Laresha; Blivens Michael Volunteer Builders LLC $749,900 NA 6352 Bresslyn 37205 11/6 Seabolt Casey; Seabolt Parker Kline Bartholomew Jerome; Kline Gabrielle Dawn $748,045 $241 4113 Oriole 37215 11/9 Goldstein Chad; Goldstein Joelle Hiremath Girish; Hiremath Gouri $745,000 NA 603 Clayborne 37215 11/13 Gold Ashley N; Gold Nicholas M Fettke Janice; Fettke Thomas E $744,660 $147 2923 Sharon Hill 37215 11/29 Fortune Julia C; Jackson Marion A White Peach Dev LLC $740,000 NA 4103 General Bate 37204 11/9 Kutsko Laura Wolohan; Kutsko Nathan Joseph Baker Abigail; Baker David $735,000 $257 1305 Grandview 37215 11/6 Rer2 Partnership Douthit Andrew; Douthit Annie $725,000 $339 110 17th 37206 11/19 Davis Adam; Davis Suzanne Lohmann Michael; Lohmann Tsianina $720,000 NA 253 33rd 37209 11/29 Johnson Wesley V Adams David; Wohlers Chad $719,900 $265 302 Lauderdale 37205 11/26 Brown Katherine E; Brown Tipton R Greene Shelby Lane; Guthrie Shelby G $716,000 $257 1612 Sumner 37206 11/21 Conklin David; Conklin Rachel Sustainable Community Dev LLC $715,000 $496 16 Westlawn 37209 11/7 Golinko Heather A; Golinko Michael S; Golinko Heather Meibers Claire; Meibers Miles E $711,000 NA 105 Bowling 37205 11/2 Barber Helen; Wolk Gary Sabrosa Holdings LLC $710,000 $336 910 Gale 37204 11/21 Badewitz Elyse H; Susan Coneen Family Trust Banks Nathaniel H; Banks Shannon $705,000 NA 6609 Chatsworth 37205 11/7 Schindler Laura; Schindler Richard J Reig Donald C $700,000 $177

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1049 Vaughn Crest 37069 11/19 Batsuk Alexander B Sr; Batsuk Svetlana L Gwin David; Gwin Lynn $3,337,000 $299 1984 Old Hillsboro 37064 11/30 Rokus Trust of 1997 Allentown Inv LLC $2,600,000 $986 1002 Liberty Church 37027 11/2 Sonia Family Trust Cate Ellen W; Cate John C $2,255,000 $461 304 Seward 37027 11/7 Snodgrass David J 2012 Family Trust Dma Prop LLC $1,872,118 $805 1420 Amesbury 37069 11/1 Hervey Brent A; Hervey Tracy A Davis Prop of TN LLC $1,721,954 NA 33 Governors 37027 11/20 Bishop Gary; Bishop Maria V Thwaits Ken; Thwaits Shelli $1,675,000 $207 828 Princeton Hills 37027 11/21 Venable Jerry P; Venable Phoebe Jones Pickett David; Pickett Mary $1,625,000 $238 851 Windstone 37027 11/2 Barbieri Kathy E; Barbieri Robert G Thrasher Joseph Neil; Thrasher Lana Sue $1,621,987 NA 1519 Amesbury 37027 11/28 Lohmann Michael; Lohmann Tsianina Hidden Valley Homes LLC $1,618,210 NA 5412 McGavock 37027 11/27 Jones Carol; Jones Kevin Duvall Paula A $1,585,000 NA 6018 Pelican 37046 11/20 Horlak Stuart C; Thomas Bonita Legend Homes LLC $1,550,000 NA 9578 Hampton Reserve 37027 11/5 Taylor Ryan; Taylor Shanon Haughey Jana; Haughey Michael A $1,530,000 $173 786 High Point Ridge 37069 11/15 Sunshine Girl Trust Williams James M; Williams Laura M $1,500,000 $457 1435 Willowbrooke 37069 11/16 Robinson Bailey P III; Robinson Laura S Renaudin George II; Renaudin Louise M $1,400,000 $251 5235 Lysander 37027 11/13 Patton David; Patton Paige Turner Caryn Dement; Turner William Brent $1,387,500 $266 804 Cedar Knob 37221 11/9 Kidd John Kevin; Kidd Lana Denham Bachmann Kristen S; Bachmann S James Jr $1,325,000 $215 4921 Buds Farm 37064 11/2 Powers Pamela; Powers Wayne Majestic Building LLP $1,324,900 NA 9525 Nottaway 37027 11/21 Clark April Ann; Clark William Phillip Barlow Builders LLC $1,309,911 NA 819 Stonewater 37064 11/13 McBride Family Trust Red Horse Devco LLC $1,300,000 NA 244 Chatfield 37067 11/5 Capers Bobby H Jr; Donato Jean M Cianciolo Marion H; Cianciolo Mark S $1,250,000 $179 1010 Morgans Landing 37027 11/7 Hamm Aaron Dekker Lee Ann; Dekker Theodore $1,212,000 $215 629 Jasper 37064 11/6 Novick Keith A; Novick Louise R Zurich Homes Group LLC $1,192,053 NA 207 Cavanaugh 37064 11/6 Holmes Dennis; Holmes Rebecca Carbine & Assoc LLC $1,182,119 NA 1203 State 37064 11/9 Furey Jamie; Furey Steve Jones Derek Scott; Jones Jean Marie $1,150,000 $255 1320 Championship 37064 11/30 Silon Jordon; Silon Robin L Ford Mike Custom Builders LLC $1,116,490 NA 500 Eagle Run 37027 11/27 Cockrill Anna Lee G; Cockrill William F Zimmerman Robert A; Zimmerman Tracy $1,110,000 $198 920 Calloway 37027 11/1 Bell Lucie Hamel; Hamel Bell Lucie Hardwick David Glenn Revocable Trust; Hardwick Rachel Astra Revocable Trust $1,100,000 $190 218 Ennismore 37027 11/8 Caneer Katherine; Caneer Philip Kidd Kevin; Kidd Lana $1,090,000 $254 7373 Harlow 37046 11/16 Parros Family Trust Aspen Const LLC $1,085,000 NA 1739 Ravello 37027 11/21 James Debra K; Lowe Jeffrey Khamphengphet Johnny; Khamphengphet Songnakhone $1,075,000 NA 225 Cavanaugh 37064 11/27 Vanhorn Lauren Zurich Homes Inc; Zurich Nashville $1,060,376 NA 5012 Buds Farm 37064 11/20 Solano Linda; Solano Rolando Long Karen M; Long Timothy B $1,060,000 $265 1583 Westhaven 37064 11/14 Kopriva Donita M Revocable Trust Ford Mike Custom Builders LLC $1,058,150 NA 9110 Concord Hunt 37027 11/30 Swett David; Swett Lela Barbaralene; Swett Michael David Howard Gina; Howard Riki $1,050,000 $232 9511 Eldwick 37027 11/1 Brown Marquetta Stewart & Michael E Brown Trust; Stewart Marquetta Separate Trust Kuharik Michael S; Kuharik Patricia A $1,050,000 $206 1529 Fleetwood 37064 11/5 Otten Revocable Living Trust Stonegate Homes LLC $1,038,771 NA 6339 Shadow Ridge 37027 11/19 Ryan Timothy Joseph Knizley Andrew C; Knizley Elizabeth J; St Clair Elizabeth Jane $1,020,000 $162 820 Singleton 37027 11/16 Uebele Dana; Uebele Greg Turnberry Homes LLC $1,004,984 NA 8219 Holly 37027 11/6 Richards Lauren E; Richards Warren B Eckstein Catherine L; Eckstein Donald M $1,000,000 $194 508 Margin 37064 11/19 Von Dem Bussche Carl F Sr; Von Dem Bussche Cynthia S McNabb D Lisa; McNabb James C $1,000,000 $553 2427 Los Olivos 37069 11/15 Faragalli Christine D; Faragalli Victor A Turnberry Homes LLC $988,864 NA 1985 Evergreen 37179 11/9 Peowski Cynthia L Seperate Property Trust Thimme Andrew M; Thimme Gina M $969,900 NA 6331 Johnson Chapel 37027 11/1 Paul Dana Bailey; Paul Eric Hunter Kalil Carolyn C $960,000 $170 8928 Calendula 37046 11/28 Straeb Kristy Revocable Trust Davis Miriam M; Davis Reid W $950,000 NA 2 Sawgrass 37027 11/1 Bell Group Holdings LLC Jafari Azadeh; Shahhosseini Zabihollah $946,000 $195 1874 Charity 37027 11/2 Cannon Chadwick R Drees Premier Homes Inc $943,033 NA 9636 Mitchell 37027 11/28 Seem Christian T; Seem Wendy Langbo Elizabeth H; Langbo Gary T $937,500 $160 6344 Wildwood 37027 11/20 Holman Russell L Dalamar Rental LLC $930,000 NA 105 Hadley Reserve 37135 11/20 King Donald; King Wendy Legacy Home Loans LLC $915,798 NA 504 Pearre Springs 37064 11/28 Rimkus David A; Rimkus Jordan A Mount Charles A; Mount Mary Lafont $905,000 NA 441 Oldenburg 37135 11/5 Thompson Christopher; Thompson Peyton Gp Luxury LLC $900,000 NA 6208 Tall Timbers 37067 11/5 Plumlee Amy Chrystine; Plumlee James Martin II Partners In Building of TN LLC $900,000 NA 9249 Holstein 37135 11/16 Quick Brandon; Quick Kateland S Turnberry Homes LLC $890,553 NA 2001 General Martin 37064 11/26 Brase Gerald William; Flores Monique Celebration Homes LLC $885,221 NA 3660 Ronstadt 37179 11/19 Phillips John F; Phillips Kayla M GP Luxury LLC $878,516 NA 2011 Ivy Crest 37027 11/9 De La Torre Pedro; Rea Maria Fernanda; Torre Pedro De La Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $877,459 NA 9100 Keats 37064 11/7 Dunn Donna H; Dunn Russell F Houston R David; Houston Sandra B $877,000 NA 111 Becky 37064 11/6 Cunningham Heidi; Cunningham Scott Robert Burke Friday V $875,000 $211 902 Pheasant Run 37027 11/20 Ramsey Beryl Beth; Ramsey Ronald Glenn Bergman Laura Elaine; Brant Mary Elaine (Estate Of) $870,000 $174 241 Meriwether 37221 11/15 Breckenridge Brennan; Englebright Jane Sipple Homes LLC $868,652 NA 8106 Hilldale 37027 11/7 McGrew Danica Cerekovic; McGrew James Thomas Walter Dagen David S; Dagen Martha M $861,000 $249 4613 Nadine 37064 11/15 Harding Cynthia A; Harding Michael P Williamson Gary S $855,000 NA 213 Gilchrist South 37135 11/6 Peecher Matthew Lewis; Peecher Stephanie Jean Ridgemont Homes LLC $854,724 NA 505 Mansion 37027 11/16 Orem Amy; Orem Christian Speyer Karen $852,000 $278 4809 Toll Bridge 37179 11/13 Moon Glenis Elizabeth Moore; Moon Robert Stephan Burd Kenneth R Jr; Richey Chris $850,000 NA 5102 Cornwall 37027 11/8 Simmons Anne T; Simmons James Robert III Patton David; Patton Paige $843,000 $259 9318 Hannah 37027 11/7 Kasnick James R; Power Paula M Lanquist Edward D $839,000 $177 904 Loggers 37069 11/15 Williams James M; Williams Laura M Bass Kathleen; Bass Scott D $839,000 $201 617 Lockwood 37064 11/16 Keegan Joint Revocable Living Trust Mallard Homes LLC $836,133 NA 9182 Holstein 37135 11/14 Roberts Heather L; Roberts Timothy S Turnberry Homes LLC $834,402 NA 9210 Holstein 37135 11/30 Maugans Emily; Maugans Jesse Turnberry Homes LLC $824,822 NA 628 Stonewater 37064 11/9 Nashville Design Build Inc Reynolds Laura Jill $822,000 $189 150 Bertrand 37064 11/2 Heitman Briana; Heitman Joel T Burnswick Const Inc $821,275 NA 1000 Cheltenham 37064 11/9 Tyler David; Tyler Sandra SLC Homebuilding LLC $809,979 NA 6612 Flushing 37046 11/28 Carter Brenda Janet; Carter Donna L; Carter Jesse Alton; Carter Stephen W McDaniel Farms Partners LLC $800,331 NA 2015 Willowmet 37027 11/6 Douthit Andrew; Douthit Annie; Taylor Talbot Mercadel Williams Cecily; Williams Cecily Mercadel; Williams Eric M $800,000 $194 4079 Clovercroft 37067 11/30 Rowe Nathan Ryan Gregory Clay; Gregory Jessica $794,900 $239 220 Belgian 37135 11/14 Ferrone Kristina A; Ferrone Steven A Gp Luxury LLC $785,829 NA 455 Wild Elm 37064 11/8 Hahn Brint L; Hahn Ramona D Williams Scott; Williams Sharon $785,000 NA 1001 Oleander 37064 11/19 Hansen Judith T Separate Property Breetz Shelia Billings $765,000 NA 1768 Charity 37027 11/29 Stinson Gabriel Adam; Stinson Julie Gage Chelakhan; Gage Derrick A $760,000 $126 682 Lawler 37135 11/2 Bryant Nakea; Frith Christopher Jones Company of TN LLC $756,491 NA 224 Meriwether 37221 11/30 Kraus Daniel J; Kraus Dina M Defatta Custom Homes LLC $751,007 NA 2252 Henpeck 37064 11/21 Griffin Dan H; Griffin Peggy A Milner Troy A $751,000 NA 124 Addison 37064 11/13 Taylor Susan J; Taylor Timothy N Shafer Michael M; Shafer Renee B $749,900 $202 1831 Charity 37027 11/26 Lahti Kathleen Marie; Lahti Michael James Burns Gina M; Burns Richard $735,000 $198 6512 Windmill 37046 11/6 Young Charles; Young Lisa McDaniel Farms Partners LLC $731,680 NA 2911 Polo Club 37221 11/2 Cassidy Eileen M; Frahm Randel G Gardner Christy; Gardner Jeffrey C $729,000 $194 5018 Maysbrook 37064 11/16 Martinez Mayo; Martinez Robert J Ford Mike Custom Builders LLC $728,357 NA 9225 Holstein 37135 11/1 Lawson Casey; Lawson Jarrod Turnberry Homes LLC $727,909 NA 4121 Banner Square 37014 11/28 Murcko Christy; Murcko David Smith Hampton McAteer; Smith Melissa $727,000 NA 613 German 37067 11/28 Stanton Cynthia T Martin Angie D; Martin Keith $725,000 $195 5507 Joseph 37064 11/14 Beaulieu Timothy J Kendrick Stacey K $725,000 $501 8349 Lochinver Park 37027 11/19 Walker Justin B; Walker Kathryn Ray Phyllis W; Ray Robert T $715,000 $193 9801 Jupiter Forest 37027 11/29 Achebe Emeka A; Achebe Loraine Beazer Homes LLC $713,666 NA 229 Fitzgerald 37064 11/2 Beringer Robert C Tesoro Lori $705,000 NA 287 Burberry Glen 37135 11/20 Bullock Scott E; Bullock Shelley S Defatta Custom Homes LLC $702,055 NA

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1467 Avellino 37130 11/26 Lange Jennifer W; Lange William E Parks Bob; Parks Marie Ann $2,100,000 $236 2565 Pitts 37130 11/2 Robinson Cynthia Gale; Rogers Sherri L Simmons Builders Inc $660,000 NA 2937 Siegel 37129 11/15 Brannen James; Brannen Kathleen Simmons Builders Inc $655,000 NA 1431 Northwoods 37130 11/19 Brown Kimberly F; Brown Timothy A McClain Jeffrey C; McClain Joy C $615,000 $131 1218 Jefferson 37129 11/27 Stover Dennis A; Stover Melinda S Jones Beverly Randolph $561,000 $151 2933 Siegel 37129 11/15 James Tara; James Timothy Dm Homes LLC $535,000 NA 4310 Brazelton 37128 11/6 Davis Abby; Davis Dana Trimco LLC $534,115 NA 7105 Springwater 37167 11/20 Adams Angela; Adams Jason Kingdom Consts LLC $533,275 NA 824 Stone Mill 37130 11/19 Scott Ryan T Laurel Brook Homes Inc $515,000 NA 171 Knoxleigh 37129 11/2 Oakley Andrea; Oakley Blake Richardson Group LLC The $510,150 NA 329 Jade Creek 37135 11/7 Fazioli Nikki O; Fazioli Shawn M Michaels Homes LLC $510,045 NA 313 Jade Creek 37135 11/26 Johnson Antonio R; Johnson Ebony S Michaels Homes $500,585 NA 3436 Chinoe 37129 11/27 Smith Kai; Smith Reginald Crescent Homes Tn LLC $494,724 NA 5412 Cavendish 37128 11/28 Whitney Christopher; Whitney Gayle Szymanski Susan C $488,000 $152 3433 Chinoe 37129 11/2 Hallock Amy; Hallock Robert Crescent Homes Tn LLC $487,263 NA 4168 Shores 37128 11/16 Carrozza Christa; Carrozza David Cameron James Tara L; James Timothy A $485,000 $139 7029 Silver Fox 37167 11/8 Watkins Ahmad R; Watkins Kimberly N Southern Classic Homes LLC $480,000 NA 3318 Vintage Grove 37130 11/21 Wind Brian Combs Carroll E Jr; Combs Tambra D $475,000 NA 7021 Harriswood 37129 11/6 Cunningham Christine Shelton; Fulghum Carl Chandler Harney Homes LLC $475,000 NA 187 Knoxleigh 37129 11/1 Bowers Christy R; Bowers Jessie Bryan Richardson Group LLC The $474,000 NA 2511 Landis 37128 11/13 Doyle Marvin L II; Doyle Roxanne Harmon Home Company LLC $463,500 NA 1609 Constellation 37129 11/21 Sain Marvin; Sain Tonya S Excel Builders $463,365 NA 2017 Mosaic 37130 11/16 Barber David F; Barber Freda Lynn Kreager John D; Kreager Tobin L $455,000 $137 1601 Blueridge 37129 11/1 Franklin Benjamin; Franklin Robin Richardson Group LLC $454,900 NA 804 Topaz 37128 11/13 Bauer Carole Ann; Bauer Dorothy Elizabeth; Bauer Raymond R Lennar Homes of TN LLC $453,793 NA 1205 Ben Hill 37135 11/5 Steff Devon; Suarez Frank M Polk & Assoc LLC $445,000 NA 3338 Allen Barrett 37129 11/15 Berry Joann Rene; Glass Lisa Kay Beard Debra Ann; Beard James Brent $440,000 $168 5343 Cavendish 37128 11/26 Wolfe Christopher M; Wolfe Elizabeth C Ford Andrew H; Ford Mary $438,000 $136 1313 Scotchase 37130 11/5 Cooper Caroline H; Cooper Harold Stanley Jr National Residential Nominee Svcs Inc $431,000 $141 1313 Scotchase 37130 11/5 National Residential Nominee Services Inc Burt Danny R; Burt Stacey $431,000 $141 7028 Spring Water 37167 11/28 Arrington Tari M Estes David Jr $430,000 NA 3243 Folcroft 37130 11/6 Rice Angela; Rice Zackery Holbert Megan; Holbert Michael $430,000 NA 6883 Buffalo 37086 11/6 Thompson Clifford E; Thompson Rachel Sams John D; Sams Karen A $426,000 NA 4509 Lancaster 37167 11/5 Neugent Kevelyn; Neugent Peyton Celebration Homes LLC $424,900 NA 1104 Dayclear 37129 11/14 Knight Alyssa Nicole; Knight Jacob Tyler Derry Richard Tracy; Derry Tonya M $423,000 NA 120 Camilla 37129 11/1 Ledesma Alberto R; Ledesma Jeannie M Daingerfield Karen Denise; Daingerfield Sean Michael $420,000 $168 1570 Side 37130 11/5 Kirby Henry B III; Kirby Judith M Elliott Project LLC The $420,000 NA 1009 Kittywood 37129 11/28 Ray Phyllis June; Ray Robert Tyler Jr Paran Homes LLC $419,500 NA 4868 Cedar Grove 37127 11/5 Rocha Juan I; Rocha Maria S T2 Prop LLC $415,000 $371 1122 Batbriar 37128 11/20 Bullock Fitroy; Bullock Justine Celebration Homes LLC $413,895 NA 1409 Blackman Woods 37128 11/21 Cruz Luisa Ivette Lennar Homes of TN LLC $409,990 NA 2737 Twin Oak 37130 11/26 Dinh Nam Hoang; Le Trang Thi Kieu Jct Contracting LLC $407,000 NA 2302 Calderwood 37130 11/15 Johnson Lisa Yinger; Johnson Michael Chad McLaughlin Daniele; McLaughlin Francis $405,000 $124 906 Covenant 37128 11/8 Allen Chaka Renee; Sain Demetrius Terrell Sr Lennar Homes of TN LLC $401,758 NA 491 Williamsport 37167 11/27 Opendoor Property N LLC Rai Parmvir $401,000 NA 3160 Veals 37127 11/29 Staggs Owen; Staggs Tiffany; Thweatt Bridget Thiphanh Sackda; Thiphanh Seng $400,000 $92

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1140 Landing Private 37066 11/5 Wise Alan Richard Blanton Joseph M; Blanton Leeandra $1,539,000 $238 1118 Lochland 37066 11/8 Phillips Leslie K Bethea Rebecca B $1,300,000 $1,498 2028 Albatross 37066 11/5 McCarthy Amy E; McCarthy Patrick J Drees Premier Homes Inc $952,969 NA 324 Tartan 37075 11/26 Holtermann Amy; Holtermann Steve Towe Building Group LLC $872,000 NA 401 Bayshore 37075 11/8 401 Bayshore Drive Trust Johnson Syble O $775,000 $347 125 Lake Point 37066 11/7 Mad Barber Management Inc Barnes Michael $735,000 NA 116 Sunset Island 37066 11/27 Baugh Laura Kate; Baugh Nathan M Badger Monica McIntyre $679,900 NA 102 Whirlaway 37075 11/21 Botner Danielle Azelline; Botner Kevin Catalin Drees Premier Homes Inc $657,631 NA 201 Ward 37022 11/5 Curtis Clay; Curtis Jodi Bowman James C; Bowman Tracey A $645,000 $133 108 Cool Springs 37075 11/5 McLaughlin Steve; McLaughlin Vickie McClure Carol Elaine; McClure Steven Alston $635,000 $201 2195 Gorden 37066 11/29 Sawyer James D; Sawyer Linda G Nolte Marilyn; Nolte Ronald $599,900 $135 1047 Luxborough 37075 11/7 Switzer Bryan; Switzer Jennifer Curtis Clay; Curtis Jodi $595,500 NA 1387 Center Point 37075 11/19 Beets Arline; Beets Douglas Creekside Homes LLC $587,672 NA 102 Scarbrough 37066 11/28 Higgins Brian Jeffery; Higgins Sharla Pruitt Bartholomew Jason K; Bartholomew Lindsey E $580,000 $117 1159 McCrory 37066 11/16 Jennings Brook; Jennings Christian Culbertson Colette S; Culbertson Matthew S $550,000 NA 989 Dobbins 37066 11/9 Brantley Crystal; Brantley David K Gregory Laura Jean $545,000 $164 120 Thornwood 37075 11/26 Scalf George R; Scalf Marilyn Roger Batey Const Co $524,950 NA 120 Riverwood 37075 11/21 Estrella Domenica Cecelia; Ordonez Ringo Archbold Michael A $514,999 NA 1042 Brighton 37066 11/8 Bombrys Daniel J; Bombrys Kasandra Drees Premier Homes Inc $514,000 NA 1020 Luxborough 37075 11/13 Mertz Laurie B; Mertz Robert A Creekside Homes LLC $509,900 NA 109 Fields 37066 11/27 Cox Billie J; Cox Ryan E Halcomb Homes LLC $509,450 NA 126 Timber Hills 37075 11/14 Atha Michael W; Dobson Felicia Lily Caresse Samuels Jann Meriwether; Samuels Steven Harold $499,900 $173 100 Crestwood 37075 11/2 Gant Monique L; Gant William D Sr Banner Daniel A; Banner Margaret R $499,700 $144 400 Indian Lake 37075 11/21 Henriques Jose J; Hernandez Francisca N Swinehart Lisa James; Swineheart Ronald Lee Jr $480,000 $134 204 Malayna 37075 11/15 Shepherd Alyssa Kathleen; Shepherd Justin Thomas Drees Premier Homes Inc $480,000 NA 109 Misty 37075 11/29 Smith Lori Lynne; Smith Thomas L Weekley Homes LLC $478,637 NA 123 Elm Hill 37075 11/7 Carolyn J Kentz Living Trust; Kentz Carolyn J Tr Robinson James Allan; Robinson Melanie H $475,000 $145 107 Foxcross 37075 11/1 Jelley James D; Jelley Robbie E Meador Mary Wise; Meador Nickolas Harold $475,000 $121 141 Flintshire 37075 11/26 Barnett David Scott; Barnett Peggy Frank Batson Homes Inc $470,190 NA 863 Fairington 37066 11/2 Lorio Deron C; Lorio Kelly R Pallotta Anne H; Pallotta Dean A $470,000 NA 125 Flintshire 37075 11/13 Baricevich Jennifer P; Baricevich Michael S Frank Batson Homes Inc $466,867 NA 107 Lake Harbor 37075 11/16 David L Kirsten & Frances A Kirsten Family Trust Creekside Homes LLC $457,945 NA 1057 Baxter 37066 11/20 Brown Laverne Eleanor; Brown Lawrence Russell Bailey Amanda T; Bailey Evan $455,000 NA 2015 Hawkwell 37075 11/15 Gleason Darrell; Gleason Jenny L Creekside Homes LLC $445,280 NA 1013 Baxter 37066 11/21 Moake Ana Maria; Moake James Dean Brandon Scott; Dean Helen P $445,000 NA 891 Fairington 37066 11/26 Elledge Dawn Waddell; Elledge Ellis Hugh Jr Commodore Rentals LLC $440,000 $119 1026 Briarwood 37048 11/26 Drewry Beverly; Drewry Curtis Jr Stephens Linda S; Stephens Roy L $439,900 $108 128 Wynbrooke 37075 11/15 Horvath Drew; Horvath Rachel Mesecher Christopher T; Mesecher Kimberly D $435,000 $134 215 The Hollows 37075 11/2 Steen Jennifer Sibley; Steen John Ellis Turbeville Teresa; Turbeville Tommy D $435,000 $135 107 Stoddard 37066 11/13 Kinerk Michael D; Wilhelm Dennis W Fadlallah Hussein; Fadlallah Karen $419,900 $126 135 Monarchos 37066 11/7 Johnson Christopher W; Johnson Katie G Clayton Prop Group Inc $416,660 NA 1084 Lock 4 37066 11/15 Inman Constance L; Inman Georr A Lane Irene E; Lane Robert E $410,000 $282 1061 Avery Trace 37075 11/29 Riggins Martina A; Riggins Randall D Henry Kerrie Wallace; Henry Michael Shaw $409,000 $118 2405 Dobbins 37148 11/2 Thomas Nichole T Meritage Homes of TN Inc $407,048 NA 1565 Drakes Creek 37075 11/7 Perkins Kathryn Barker; Perkins William L III Lennar Homes of TN LLC $404,280 NA 277 Tanglewood 37075 11/28 Krach Blaine E; Robinson Brian M Lennar Homes of TN LLC $401,869 NA 113 Wind Wood 37148 11/21 Dean Brandon Scott; Dean Helen P Leddy Const LLC $400,749 NA

Wilson County