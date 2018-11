Top Middle Tennessee residential sales for October 2018

VOL. 42 | NO. 46 | Friday, November 16, 2018

Top residential real estate sales, October 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1019 Stonewall 37220 10/4 Terry Falon H; Terry Shannon B Dogwood Trust $3,810,000 $549 1645 Tyne 37215 10/2 No Bad Days LLC Landman Jeff; Landman Mary $3,500,000 $868 15 Inveraray 37215 10/31 Piper Mark; Piper Tina Cato Joanne G $3,000,000 $558 1154 Travelers Ridge 37220 10/15 Goodman Jennifer; Goodman Thomas Randy Sherry Winn Howell Revocable Trust $2,300,000 $379 3633 Richland 37205 10/2 Lisa R Kranc Lifetime Trust Mike Ford Custom Builders LLC $2,140,441 NA 216 Jackson 37205 10/15 Dominicis Revocable Trust Ledbetter Joseph; Ledbetter Molly Eliza $2,100,000 $694 4704 Churchwood 37220 10/15 Farro Jenna; Farro Josh Stone Oak Builders LLC $2,000,000 $880 906 Overton Lea 37220 10/29 Sontag Michael D Trustee; Willkie Trust Clark Brenda F; Clark Robert D $1,850,000 $464 3701 Richland 37205 10/10 Bartlett Lou Stevens; Bartlett Thomas G Mike Ford Custom Builders LLC $1,828,798 NA 201 Brook Hollow 37205 10/1 Hess Jodi A; Hess William H Simmons D Mark; Simmons Martha D $1,825,000 $343 4410 Honeywood 37205 10/17 McKenzie Caroline; McKenzie William Margaret Thompson Smith Trust; Smith Ellen Louise $1,825,000 $343 3704 Richland 37205 10/1 Farr David Reagan; Farr Jessica Leveen Scarpero Harriette M; Scarpero Stephen C $1,790,000 $349 1103 Tyne 37220 10/16 Corwin Minnie Lane; Phillips Harry Johnson III Coleman Christopher G; Williams Holly $1,757,000 $433 125 Page 37205 10/22 Puricelli Anne M; Puricelli Steven J Kyle Christine; Kyle Elliott $1,700,000 $360 800 Wilson 37215 10/30 Rogus Kristin; Young Mike Gleaves John; JGLAC GP $1,674,900 $961 2013 Castleman 37215 10/2 Dunlap Kelly Hayko LLC $1,650,000 NA 5012 High Valley 37027 10/4 Baker Andrea Rhodes Deborah S Atkins Revocable Living Trust $1,635,000 $340 1136 Glenwood 37204 10/9 Guarino Tracy Sackston LLC $1,600,000 NA 790 Norwood 37204 10/11 Father Ryan High School Inc Gilbert Connie; Gilbert David $1,525,000 $342 5101 Boxcroft 37205 10/15 Carver C Mark Trustee Kaimana Trust $1,460,000 $353 2914 Louise 37211 10/4 Eastern Peak Real Estate LLC Lyzon Partners GP $1,400,000 $1,944 101 McArthur Ridge 37220 10/18 Garner Susan L; Sherrill Mark T Mickey & Janice Harlow Trust Agreement $1,350,000 $192 501 Church 37219 10/15 Caballero Joaquin G Jr Hedley T Powell; Hedley Thomas $1,335,000 NA 132 Abbottsford 37215 10/5 Randall T Bellows Sixth Amended & Restated Revocable Trust Agreement Marsh Darlene T Trustee $1,320,000 $265 12 Bridleway 37215 10/3 Black Ryan; Black Shayla Moseley Carmen R; Moseley Jeffory D $1,275,000 $296 1515 Beechwood 37212 10/3 Quaranta Vito; Weaver Alissa M Martin Jason B; Martin Jennifer D $1,265,000 NA 2811 Acklen 37212 10/2 Gallagher Julie; McLean John A Rosenblum Jessie $1,250,000 $358 714 Westview 37205 10/22 Drewry Kristen; Perelmutter Karett Crabb Lisa Fikes; Crabb Michael Alexander III $1,225,000 $262 515 Church 37219 10/11 Ansel Mary; Ansel Michael L 505 Property LLC $1,200,000 NA 1200 Vintage 37215 10/12 Agnew Kathryn R; Agnew Lewis S Jr Poe Patricia F; Poe Patrick J $1,200,000 $272 900 20th 37212 10/1 Webb Kalen P; Webb Michael R Soper Brent A $1,198,000 $577 4119 Albert 37204 10/1 Parkinson Houston Cory; Parkinson Rachel Smith White Pines Building Group LLC $1,159,983 NA 3800 Abbott Martin 37215 10/4 Corby Claire; Corby Jonathan Hinson Audrey $1,158,000 $251 5916 Hillsboro 37215 10/3 McClellan Jo Ella; McClellan John Clark Anne H; Clark William N Jr $1,150,000 $239 276 Harding 37205 10/31 Abtahi Amir Michael; Abtahi Morgan Elizabeth Hubbard Brigitte B; Hubbard W Brooks $1,137,500 $324 2206 Castleman 37215 10/16 Eakin John Wright III; Eakin Sarah Baird Graham Co LLC $1,129,000 NA 3611 Meadow 37215 10/1 Duncan Lisa Jeffreys; Duncan Thomas Walker Alexander G Swystun Testamentary Trust; Swystun Alexander G Estate; Swystun Nancy Elaine $1,117,500 $289 501 Close 37205 10/29 Bueschen Alison; Bueschen Anton J Jr Loring Cynthia C; Loring Jeff $1,100,000 $273 1619 7th 37208 10/3 Ridgel Jason Ludie Lou Holdings LLC; Rxr LLC $1,100,000 NA 2006 Lombardy 37215 10/8 Pettit Craig; Pettit Jodi Traver G Franklin Jr; Traver Victoria $1,090,000 $253 905 Waldkirch 37204 10/9 Drummond Cameron Stewart Sloan Alex; Sloan Kristie; Sloan Robert $1,065,000 $491 805 Foster 37215 10/12 Sherry Winn Howell Revocable Trust Jones Jennifer B; Jones Terry L $1,050,000 $231 1037 Granbery Park 37027 10/29 Milner Henry Richard Iv; Milner Shelley B Turnberry Homes LLC $1,038,733 NA 3721 Richland 37205 10/29 Shirley Douglas; Shirley Kelly Chambers Susan P $1,035,000 $241 3421 Amanda 37215 10/4 Burke Aoife Bernadette; Watson David Michael Nashville Now Inv LLC $1,032,900 $429 6008 Hill Circle 37209 10/5 Sweetman Barnabas S J; Sweetman Holly L Mitchell Bonnie $1,025,000 NA 2412 9th 37204 10/15 9th Avenue Trust Farro Jenna; Farro Josh $1,025,000 $347 515 Church 37219 10/31 Church Partners LLC 505 Property LLC $1,020,000 NA 838 Kirkwood 37204 10/30 Pierzchalski Karey; Pierzchalski Michael Gleaves John; JGLAC GP $1,004,542 NA 2418 Craig 37204 10/15 Benedict Austin; Benedict Holly Guest Donna M; Ray Amy; Ray Joshua $1,000,000 NA 923 Halcyon 37204 10/1 Levinson Andrew; Levinson Stephanie Lanny West & Leslie Fram Living Trust $1,000,000 $330 971 Greerland 37204 10/3 Banks Nathaniel; Banks Shannon Achiever Dev LLC $999,900 NA 609 Ward 37138 10/11 Partizan Revocable Trust Brauss Brian; Brauss Courtney $990,000 $143 34 Middleboro 37215 10/1 Cazayoux Elizabeth Lee Shows; Cazayoux Joseph Eugene Gray Carlene B; Gray James J $990,000 $219 3000 Poston 37203 10/10 Monesmith Kenton A Poston At The Park LLC $975,000 NA 1212 Laurel 37203 10/3 Premier West LLC Johnnie G Hughes & Sally E Hughes Family Revocable Trust $975,000 NA 3631 End 37205 10/24 Lyons Joel; Lyons Lindsay Killen Carolyn N $970,000 $225 1065 Granbery Park 37027 10/22 Greene Ralph D; Greene Sarah U Turnberry Homes LLC $969,541 NA 2007 Eastside 37206 10/25 Crump Carol Jacobs; Crump William Lee III Aerial Infill LLC $954,400 NA 3001 Ned Shelton 37217 10/19 Duck Howard Bethel; Radel Shannon Kay Drees Premier Homes Inc $953,887 $1,169 600 Lynnwood 37205 10/2 Simpson India A Brunsman Kelly A; Brunsman Matthew A $950,000 $1,201 117 Abbottsford 37215 10/1 Trokey Christopher M; Trokey Katherine Nancy Felch Beth Weaver; Felch James W $950,000 $170 416 Van Buren 37208 10/15 Marconcini Glen; Marconcini Kimberley Compton Antonio $925,000 $386 3912 Cambridge 37205 10/30 Morris Emily Ashton Rivard; Morris Samuel Aitken Rudd Selina R; Rudd Stephen D $890,000 $1,816 919 Halcyon 37204 10/4 Luck Baker; Luck Kate Flores Allison; Flores Javier; Guest Donna M $870,000 NA 41 Green 37205 10/9 Signore Maria J; Signore Matthew B Andrea A Birch Revocable Trust $867,500 $189 2524 Sunset 37212 10/11 Hoffner Joel; Hoffner Tina Brown Ashley; Brown Ryan $859,000 $337 710 Hillwood 37205 10/17 Bowden Audrey; Bowden Matthew Small Ryan B $852,000 $197 1401 Sweetbriar 37212 10/19 Ke Holdings LLC Anderson Adele A; Anderson Robert Wayne $850,000 $335 4718 Hazelwood 37220 10/2 Bingham Rhonda M; Smith Willie G III Cook Jerry Steven; Cook Monica Hardaway $850,000 $226 2021 Overhill 37215 10/4 Deperez Fred Wojtkiewicz Jacqueline; Wojtkiewicz Peter $850,000 $222 812 Lealand 37204 10/29 Clark Brenda F; Clark Robert D Walker Shannon D $850,000 $206 1927 Warfield 37215 10/5 Causer David Jr Br Group LLC $839,900 NA 505 Belgrave 37215 10/1 Hernandez Ruben E Rodriguez; Salinas Laura L Tamez Belton Joyce M; Belton R Keith Jr $825,000 $204 909 Winston 37204 10/1 Floyd Georgia Yvette; Floyd James Christopher Aspen Dev LLC $791,426 $527 105 Lafayette 37205 10/22 Landsberg Anthony; Landsberg Hayley Gideon Cecile P; Clarence J Gideon III 1995 Vested Trust; Gideon C J Jr $790,000 NA 119A 30th 37212 10/19 Castro Bryan; Castro Julee Six Sisters Trust $789,500 NA 5824 Fredricksburg 37215 10/1 Harris Deborah S; Harris Tom Brooks III Killebrew Rebecca D $785,000 $173 2608 Oakland 37212 10/22 Hurley Michael; Meyers Lindsay Weaver Alissa M $780,000 $295 1136 Brookmeade 37204 10/1 Archer Kaylee; Gilbert Zachary Aj Brookmeade Trust $777,000 $829 1931 20th 37212 10/26 Duhring Courtney Underwood James R; Underwood Meg N $775,000 $334 934 McFerrin 37206 10/30 Sp Land Dev LLC Ebert Inv LLC $775,000 $477 320 Whitworth 37205 10/12 White Bruce D; White Sarah J Richardson Randle B $772,500 $282 901 Gale 37204 10/11 Martin William Maxwell; Moore Keely Volunteer Builders LLC $769,900 NA 102 Gilman 37205 10/2 Tamburin Mary Hallorin Lori D $765,000 NA 8651 McCrory 37221 10/9 Somerville Angela; Somerville Nathan Settle Bailey; Settle Holly $755,000 $234 1011 12th 37203 10/15 PMA Pennsylvania LLC Courtney Brian A; Williams Bradley D; Courtney Brian; Williams Bradley $750,000 $646 1126 Granny White 37204 10/19 Moscardelli Jennifer Hanock Hardy Andrea Wenk; Hardy Douglas Scott $747,000 $199 1014 9th 37203 10/23 Smith Ashley Elizabeth; Worthen Roy Donahue TM Investment LLC $745,000 NA 8145 Charlotte 37221 10/5 Penzhorn Dain C; Penzhorn Leigh Heather Moore Ann Marie; Moore Mark E $745,000 NA 6420 Jocelyn Hollow 37205 10/22 Right Road Capital Mgmt Inc Rossini Beverly; Rossini Ron $745,000 $284 1012 9th 37203 10/11 Furst Jennifer; Rosen Justin Jay Tm Investment LLC $740,000 $746 3600 Bellwood 37205 10/12 Williams Heather N; Williams Tyler N Adams Frederick Lee $735,000 $228 301 Demonbreun 37201 10/15 Dunn Paula Tabaka; Dunn Timothy Casey Bostelman Realty LLC $725,000 $612 922 Montrose 37204 10/12 Jacobs Kara S Lee Carla; Lee John Austin III $725,000 $314 1504 Edgehill 37212 10/8 Matthews Beata E Lmi Dev Group LLC $725,000 NA 1023 Villa 37212 10/1 Brown James W; Doyle Maureen Hinman Kenneth F $725,000 NA 213 Gentry 37206 10/15 Levi Johnisha M; Levi Jonathan Mallison Jay; Mallison Kelly $724,500 NA 61 Wyn Oak 37205 10/30 Torsney Donna Capizzi Joseph F; Capizzi Saralou E $717,900 $259 911 South 37203 10/19 Lamb Andrew; Lamb Ashley Split Rock Dev LLC $707,000 NA

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 36 Governors 37027 10/5 SVR Revocable Residence Trust Williams Rhonda; Williams Stephen $2,625,500 $214 394 Lady of The Lake 37067 10/23 Sanzo John; Sanzo Nataliia Loebsack Gary; Loebsack Shirley $2,300,000 NA 9530 Sanctuary 37027 10/23 Williams Jill S Hyatt Crystalina D; Hyatt James C $2,200,000 $184 7368 Harlow 37046 10/31 Hull Brett A; Hull Darcie A TN Valley Homes Inc $2,100,000 NA 1032 Belle Terra 37027 10/17 Styles Christopher; Styles Tanua Amanda Partnerss In Building of TN LLC $1,854,807 NA 9104 Raindrop 37027 10/11 Johnson Christopher A; Johnson Melinda L Legacy Homes of TN LLC $1,662,071 NA 9447 Clovercroft 37067 10/19 Hyatt Crystalina D; Hyatt James C Myers Donna M $1,650,000 $307 9304 Exton 37027 10/3 Pelton Daniel A; Pelton Donna F Sirmon Lindsay D; Sirmon Peter A $1,575,000 NA 1806 Camborne 37027 10/29 Green Stephen C Barlow Builders LLC $1,555,509 NA 1805 Morgan Farms 37027 10/11 Patel Bansari; Patel Nirav Crawford Dawn R; Crawford John A $1,550,000 NA 393 Grove Hurst 37027 10/2 Weber Christian E; Weber Kristin S Bennett Joy; Bennett Marc L $1,450,000 $274 6693 Hastings 37069 10/2 Robeson Robert E 2012 Family Trust Beaulieu Fawcett Stacy N; Fawcett Jeffrey; Fawcett Stacy N Beaulieu $1,387,000 NA 4248 Carrolton 37064 10/2 Williams Gina M; Williams Stanley Stock Jamie; Stock Stephen $1,275,000 $224 132 1st 37064 10/29 Widows Peak Pictures LLC Naron Noble Houston Jr (Estate Of) $1,250,000 $482 1407 Championship 37064 10/3 Seyfried Alison Paige; Seyfried Edward Allen Legend Homes LLC $1,232,560 NA 1873 Barnstaple 37027 10/11 Attia Albert; Attia Maggie Hayes William F; Yamashita Rie $1,203,611 NA 8432 Heirloom 37046 10/22 Hanna Andrea; Hanna Brian Trace Const Inc $1,199,900 NA 1118 Adams 37064 10/10 Schaefer Brian J; Wilkins Tracey Ruth Hidden Valley Homes LLC $1,193,275 $761 2431 Los Olivos 37069 10/17 Zoller Aspasia D; Zoller Henry E Iv Turnberry Homes LLC $1,176,965 NA 1732 Andrew Crockett 37027 10/26 Thomas Jennifer S; Thomas Kent B Corcoran Giles Moira Judith; Giles Jerry Lynn; Giles Moira Judith Corcoran $1,175,000 $178 8650 Belladonna 37046 10/1 Slocum Ben R Trust R Thomas Const LLC; Thomas R Const LLC $1,165,000 NA 9236 Carrisbrook 37027 10/17 Pennington Andrea; Pennington Bryan Fitzpatrick Liza; Fitzpatrick Ryan $1,150,000 $274 1087 Wilmington 37027 10/5 Santoro Frank L; Santoro Susan O Shaw Cindy M; Shaw Mark R $1,150,000 $229 1401 Westhaven 37064 10/3 Brust Laurie Ann Baker Pettit Jodi L; Pettit Craig; Pettit Jodi L Baker $1,149,000 $361 1887 Barnstaple 37027 10/2 Kothen Erik Turnberry Homes LLC $1,144,039 NA 9308 Chevoit 37027 10/29 Knox Brandon C; Knox Elizabeth C Love Cynthia J; Love Thomas F $1,125,000 $199 630 Stonewater 37064 10/26 Keenan Cynthia & James Trust Carpenter Jacquelynne L; Carpenter Randall A $1,116,600 $233 9485 Highland Bend 37027 10/2 Dalessandri Anne; Whitacre Ross Nabrotzky Sharalee; Nabrotzky Steven M $1,100,000 NA 1031 Falling Leaf 37027 10/25 Vaughn Susan Horsman Erik; Horsman Helena $1,100,000 $211 1883 Barnstaple 37027 10/18 Likki Manjula; Prakash Jay Turnberry Homes LLC $1,099,251 NA 1848 Burland 37027 10/2 Jeans Ashley L; Jeans Jonathan B Encore Const LLC $1,040,000 NA 1790 Pleasant Hill 37067 10/8 Colletti Dennis; Colletti Melanie Maryse Raub; Raub Colletti Melanie Maryse Dexter Rebecca $1,024,000 $229 9016 Carnival 37027 10/26 Ali Zandieh Anthony; Derakhshani Lida; Zandieh Anthony Ali Drees Premier Homes Inc $1,020,000 NA 164 Berwick 37069 10/26 Neill Jonathan Gantt; Neill Julie Amanda Brown Michael A; Brown Paula S $990,000 $182 2423 Los Olivos 37069 10/23 Moore James H; Moore Melissa A Turnberry Homes LLC $981,077 NA 1054 Falling Leaf 37027 10/8 Stinnett Cheryl W; Stinnett Donald S Wangner R C; Wangner R J; Wangner Rebecca Jean; Wangner Robert Carl $980,961 $265 8246 Heirloom 37046 10/24 Saidizand Heidi; Saidizand Peyman Hidden Valley Homes LLC $975,000 NA 6343 Wildwood 37027 10/26 Lindsay Nicole Martin Kristie; Martin Matthew $970,000 NA 5014 Water Leaf 37064 10/5 Grace Brian M; Grace Traci; Menning Mark Albert Carbine & Associates LLC $957,500 NA 813 Singleton 37027 10/1 Madsen Jennifer Lyn; Madsen Trever Turnberry Homes LLC $951,290 NA 9224 Holstein 37135 10/24 Moore Danita Michelle Skinner; Moore Marc A Turnberry Homes LLC $945,433 NA 2129 Summer Hill 37064 10/4 Downs Stacey A; Downs Todd T Mahoney Mary; Mahoney Robert J $932,500 $177 5092 Nelson 37064 10/16 Wilson Lawrence E Jr; Wilson Mary Lou SLC Homebuilding LLC $929,169 NA 4862 Bethesda Duplex 37046 10/12 Koch Matthew A; Koch Rebekah E Atchison Brenda; Atchison Robert $925,000 $163 1205 Scramblers Knob 37069 10/25 McConnell Francesca F; McConnell James J Kemp Cecil O Jr; Kemp Patty R $900,000 $264 101 Hadley Reserve 37135 10/23 Collins Chrstine G; Collins William D III Legacy Homes of TN LLC $899,900 NA 9521 Elgin 37027 10/31 Chittayath Gigme; Kadanthode Rubina John Duraisamy Nepoleon; Nepoleon Jayasudha $895,000 NA 4516 Pratt 37064 10/5 Ganjipally Venkatesham; Polavarapu Vamsi Krishna C; Tummala Rupa Stockard Melvin J; Stockard Sharon Y $890,000 $289 440 Oldenburg 37135 10/31 Ensminger Ashley; Ensminger Brian Legacy Homes of TN LLC $887,922 NA 1919 Championship 37064 10/1 Train Ariane M; Train Kevin M Ford Mike Custom Builders LLC $877,185 NA 1302 Championship 37064 10/25 Maples Lawrence D; Maples Mary J Ford Mike Custom Builders LLC $873,643 NA 2440 Los Olivos 37069 10/12 Clark Patrick M Turnberry Homes LLC $862,749 NA 2628 Goose Creek 37064 10/9 Womble Rebecca P; Womble Roger D Helleis Linda $862,000 $236 330 Gillette 37069 10/23 Bryant Cara & Matt Living Trust; Bryant Matt & Cara Living Trust Leblanc Kristin; Leblanc Robert $861,500 $164 1048 Falling Leaf 37027 10/22 Finkelstein Leslie Ann Girone W Jean Trust $860,000 $237 4406 St Ives 37014 10/22 Eldridge Charles R; Eldridge Rita Darlene Legacy Homes of TN LLC $857,000 NA 1426 Championship 37064 10/30 Frost James A; Frost Sandra J Ford Mike Custom Builders LLC $849,957 NA 2309 Candlewood 37069 10/5 Charmer Revocable Trust Sheriff Investment Group LLC $840,000 $311 1337 Jewell 37064 10/30 Branding Charles J; Branding Heather N Vella Daniel J $840,000 $224 9669 Split Log 37027 10/22 Branyan Jill Luoma Brian E; Luoma Nancy A $833,400 $189 1414 Championship 37064 10/30 Ray Anna Clare; Ray Dennis R Ford Mike Custom Builders LLC $830,504 NA 6023 Lookaway 37067 10/3 Ackley Maria Partners In Building of TN LLC $830,000 NA 229 Prospect 37064 10/22 Peck Bradley E; Tucker Richard B Hayes Daniel L; Hayes Jane P $825,000 $210 1813 Ivy Crest 37027 10/1 Goray Mitali; Goray Ranjit Milam Terry A $810,000 $180 5042 Maysbrook 37064 10/24 Bednar Bradley R; Bednar Erica L Ford Mike Custom Builders LLC $804,035 NA 903 Hillmont 37221 10/16 Rossini Beverly; Rossini Ronald Rippy Leigh Alison; Turner Leigh Alison; Turner Timothy E $800,000 $216 9458 Appleton 37027 10/30 Henley Martha Salomon; Henley Simon Andrew Jordan Carl D; Jordan Monica L $799,900 $186 438 Wild Elm 37064 10/5 Ward Living Trust Cressler Carol J Revocable Living Trust $792,000 NA 117 7th 37064 10/3 Trapani David Zappin Erin; Zappin John $790,000 $367 1756 Forsyth Park 37027 10/11 Bishop Edith; Bishop Rob Tinney Mary Emily; Tinney Richard $785,000 $178 1029 Georgetown 37027 10/19 Kraft Jennifer; Kraft Kevin Shin Dae J; Shin Hyun W $775,000 $163 6705 Betts 37046 10/23 Roden Colleen; Staggs Terry R Jr McDaniel Farms Partners LLC $771,836 NA 412 Hope 37067 10/15 Sward Amy; Sward Brian Shank Gwen $769,900 $183 1009 Verona 37064 10/29 Lewis Adler Family Revocable Living Trust Gilbert Dan J; Gilbert Erin M $765,000 $221 8089 Horton 37014 10/8 Bloemer Bernie Chapman Thompson Carlon; Ingram H Preston; Johnson Clarence; Thompson Carlon Chapman; Thompson George D Jr (heirs of); Thompson George David; Thompson M Tim; Thompson Mark Timothy; Thompson Steven Duane $750,000 $543 3514 Creamery Bridge 37179 10/25 Kelly Kelly Anders; Kelly Reise M Defatta Custom Homes LLC $743,205 NA 719 Azalea 37064 10/25 Baker Deborah West; Baker Sam D Spinell Amy H; Spinell Joseph K $740,000 $172 413 Hope 37067 10/15 Shank Gwen W Cummings Dorothy; Cummings Thomas $740,000 $193 403 Belle Glen 37027 10/11 Lewey Carrie Elizabeth; Lewey Nathaniel Paul Smith Flavious J; Smith June M $740,000 $200 1832 Championship 37064 10/22 Sansom Elizabeth; Sansom Tyler Boatman Mary H; Boatman William G $740,000 NA 905 Meadow 37221 10/2 Stinner Daniel; Stinner Kelly Elisha Feary Auville Brian K; Auville Sarah $739,900 $173 7028 Crimson Leaf 37046 10/23 Bugter Jodi; Bugter John Grace Brian M; Grace Traci L $736,000 NA 1016 Cobbler 37221 10/3 Walco Jeremy P; Walco Melissa Ambrose John Loftin $735,000 $165 1831 Grey Pointe 37027 10/24 Anderson Christopher Paul; Anderson Leslie Page Maggart Stephen M 2009 Residence Trust $735,000 $183 2114 Albany 37067 10/2 Deweese Derek W; Deweese Elizabeth S McKay Daniel K; McKay Gail P $735,000 $176 1207 Brentwood 37027 10/5 Panomitros Gregory E; Panomitros Ruta S Cannon Chadwick; Cannon Julie K $725,900 $199 1004 Jones 37027 10/5 Thompson Amanda B; Thompson Rodney L Loggins David A; Loggins Kathy B $725,000 $175 5014 Nelson 37064 10/2 Dettloff Cheryl Rose; Dettloff Gary R SLC Homebuilding LLC $724,999 NA 1033 Memorial 37064 10/2 Hippler Liza; Hippler Thomas Brenley Crossing Partners LLC $724,257 NA 9202 Holstein 37135 10/26 Snider Katlyn M; Snider Nicholas B Turnberry Homes LLC $724,161 NA 2046 McAvoy 37064 10/15 Stone Catherine Dianne; Trust Company of TN Mallard Homes LLC $721,596 NA 341 Henry Russell 37064 10/29 Rudd Selina R; Rudd Stephen D Danuniejewski & Souraya Family Trust; Souraya & Danuniejewski Family Trust; Uniejewski Dan & Souraya Family Trust; Uniejewski Souraya & Dan Family Trust $721,500 NA 3116 Chase Point 37067 10/4 Atkins Deborah S Revocable Living Trust Mayer John T; Mayer Nancy M $720,600 $182 312 Redding 37135 10/1 Bowater Bruce Jones Company of TN LLC $719,716 NA 1074 Memorial 37064 10/22 Parsons Michael S; Parsons Rebecca J Brenley Crossing Partners LLC $718,087 NA 345 Snowden 37064 10/23 Mercer Angelic; Mercer Jackson Hellenthal Andrew James; Roberts Kimberly Michelle $712,500 NA 3724 Ronstadt 37179 10/23 Blackford Michael G; Blackford Sara E Shaw Enterprises Inc $705,000 NA 1024 Cheltenham 37064 10/26 Parmer John D; Parmer Vickie B SLC Homebuilding LLC $701,580 NA 952 Sneed 37069 10/23 Smith Stacy R; Smith Steve L Garrett Anne A; Garrett Patrick L $700,000 $210 632 Firefox 37027 10/4 Roberts Edward W; Roberts Elizabeth S Clougherty Alison; Clougherty Patrick $700,000 $191

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 3958 Shores 37128 10/8 Donahue Abby; Donahue Brian; Donahue Rev Living Trust Peterson Jeffery E; Peterson Paula S $760,000 $198 1509 Avellino 37130 10/4 Wildish Deana; Wildish Jonathan Alcorn Derek $730,000 $141 1214 Bayard 37130 10/23 Ellsworth Edward L; Ellsworth Kimberly Howard Amos L Sr; Howard Yolanda Y $695,000 $163 1427 Hawthorn 37130 10/22 Hime Jason L Dame Donna; Dame Eric A $685,000 $139 5995 Ocala 37128 10/2 Russell Clint K; Russell Megan E Arender Belinda S; Arender Bobby J Jr $660,000 $250 103 Churchill Farms 37127 10/10 Mitchell Nick; Mitchell Sara Smith Brenda; Smith Jimmy F $600,000 $162 7062 Williams 37037 10/10 Lipinski Shawn; Lipinski Wendy Michelle Findlay Anita F; Findlay Scott A $599,900 NA 219 Yearwood 37130 10/25 Greenland Partners LLC Fryar William Harry $575,000 $310 1405 Bradberry 37130 10/12 Bramlett Jared C; Bramlett Margaret J Oguin Donald R Jr; Oguin Rebecca S $554,500 $118 1931 Scarlett 37130 10/10 Dunn Donna Lien William Scott $550,000 $131 7841 Rocky Fork Almaville 37167 10/8 Tomlinson Jason; Tomlinson Shelly Studenberg Daus Aaron; Studenberg Heather Nicole $550,000 $116 321 Jade Creek 37135 10/2 Bernard Dean Patrick; Bernard Jnyne; Bernard Jnyne Michaels Homes LLC $547,308 NA 2725 Wilson Overall 37127 10/29 Ethier Dennis A; Ethier Kathryn C Factor Adam Xavier; Factor Rebecca Danielle $540,000 $114 4309 Seascape 37128 10/1 Harvey Daffey G; Harvey James S Black Debra; Black Preston M $539,000 NA 1605 Blueridge 37129 10/1 Routh Lucas K; Routh Margaret C Inman Heritage Custom Homes Inc $535,760 NA 896 Floyd 37060 10/8 Edgar David; Edgar Kimberly Lynn Cathy; Lynn Jeffery D $530,000 $143 725 Osborne 37130 10/26 Black Diamond Const LLC Powers Geraldine; Powers Vaughn $525,000 $553 4408 Maryweather 37128 10/16 Demonbreum Karen A; Demonbreum Timothy J Harvey Daffey G; Harvey James S $525,000 NA 7108 Spring Water 37167 10/9 Kozekov Ivan D; Kozekova Albena I Southern Classic Homes LLC $515,900 NA 1913 Marylake 37128 10/2 Baldwin Jessica; Baldwin Michael D Carpenter Christopher; Carpenter Heather $514,900 NA 4416 Attleboro 37128 10/2 Jones Donald; Jones Helen Southern Lifestyle Homes LLC $503,112 NA 8460 Gum 37127 10/30 Jones Wende Robbins Kerri Beth; Robbins Theodore Brice $500,000 $161 176 Knoxleigh 37129 10/3 Watson Brian; Watson Kira Heritage Custom Homes Inc $496,343 NA 1142 Bayard 37130 10/3 Parker Alan G; Parker Sarah K Throneberry Vicki W $494,900 $127 225 Highland 37130 10/12 Miller Bradford L; Miller Lynne D Thayer John; Thayer Lisa $485,000 $128 3325 Clovercroft 37130 10/19 Chipman Melissa B; Chipman Parker L Summit Builders Corp $485,000 NA 143 Blair 37086 10/1 Dao Phuongdung Thi; Duong Dung M; Vu Thao Minh Beatty Douglas; Beatty Norma $480,000 $154 1718 McKinley 37130 10/5 Wilson Michael R; Wilson Stacey I Young Laurie Y $477,500 NA 3332 Vintage Grove 37130 10/3 Woodside Dana; Woodside Jeremy A Celebration Homes LLC $475,900 NA 4327 Brazelton 37128 10/8 Bass Kevin; Bass Nicole Southern Lifestyle Homes LLC $474,568 NA 2724 Bertram 37129 10/15 Moore Donald L; Moore Valerie Harrington Homes LLC $472,000 NA 4341 Whirlaway 37127 10/17 Leffler Rene L; Leffler Ricky D Coram Matthew D; Coram Tonya D $470,000 $127 1542 Side 37130 10/17 Nogues Michael J & Kathy L Revocable Trust The Simmons Builders Inc $469,900 NA 7039 Silver Fox 37167 10/2 Delaney Kimberly; Delaney Tad Prince Properties LLC $463,900 NA 1819 Turner 37135 10/9 Parker Brian A; Parker Sherry Skiles Beverly; Skiles Jeffrey; Skiles Jeremy Edward; Skiles Sarah Diane $459,900 $112 1792 Breckenridge 37129 10/11 Kirby Robert L Quesenberry Larry; Quesenberry Susan $458,396 $293 3268 Memorial 37129 10/11 Hale Jewell M Peppers Julie; Peppers Richard $458,396 $167 649 Twin View 37128 10/2 Swan Dennis James; Swan Tracy D McProperty Mgmt LLC $455,000 NA 629 Twin View 37128 10/1 Taylor Jarrod; Taylor Kathryn Excel Builders $447,900 NA 325 Jade Creek 37135 10/16 Raynor Dewana M; Raynor Robert E Michaels Homes LLC $445,155 NA 3326 Vintage Grove 37130 10/23 Babb Justin Thayne; Babb Tara Elizabeth Celebration Homes LLC $444,900 NA 7966 Richpine 37128 10/4 Brothers Brittney; Brothers Matthew Harney Homes LLC $443,400 NA 1650 Constellation 37129 10/17 Kiehlmier Jasmine; Kiehlmier Leonard Southern Lifestyle Homes LLC $440,000 NA 453 Main 37130 10/5 Studenberg Daus; Studenberg Heather Williams Juanita N; Williams Lewis C $440,000 $116 172 Dobson Knob 37135 10/16 Lackey Jimmy W Jr; Lackey Stephanie R Michaels Homes LLC $435,000 NA 2102 Woodcliff 37167 10/12 Opendoor Property W30 LLC Rowell Mervin; Rowell Tina $433,000 $143 1749 Side 37130 10/12 Jones Alan; Jones Deanna Millenium Roofing & Const LLC $433,000 NA 7435 Barlow 37085 10/12 Thayer John Norton; Thayer Lisa Marie Taft Dinah R; Taft Larry C $430,000 $214 7005 Venetian 37129 10/16 Jones Angela Lavette; Jones Jeffrey Wayne Sullivan Helen Maxine $429,000 NA 2015 Watercolor 37128 10/25 Stephens Family Trust Southern Lifestyle Homes LLC $423,871 NA 2202 Trout 37129 10/15 Young Charles; Young Mary Ann Heritage Custom Homes Inc $423,512 NA 1004 Kittywood 37128 10/24 Ray Larry C; Ray Pamela J Paran Homes LLC $419,900 NA 241 Quail Ridge 37167 10/10 Whitlock Camille; Whitlock Jeffrey Cleveland Karl Edward J Jr; Karl Lorraine $417,500 $176 7113 Springwater 37167 10/22 Brown Brandon; Brown Lucretia Dalamar Homes LLC $415,505 NA 286 Freedom 37129 10/12 Lien William Scott Barrett J Michael; Barrett Jennifer S $415,000 NA 2306 Garrison 37130 10/17 Bacon Allie M; Bacon Vaughn R Chipman Melissa B; Chipman Parker L $413,000 $137 2343 River Terrace 37129 10/29 Talbot Christina; Talbot Michael David Smith Kristy A; Smith Randall L Jr $412,500 NA 210 Declaration 37085 10/24 Williams Gloria; Williams Rodney L Hunter Robert A $412,000 $127 5250 Starnes 37128 10/1 Reymann Bernard; Reymann Beverly Paran Homes LLC $409,528 NA 825 Covenant 37128 10/29 Hastings Crystal Lennar Homes of TN LLC $409,169 NA 2656 Jefferson 37129 10/2 Consiglio-Young Michelle L; Young Jason W H29 Const LLC $407,750 NA 114 Lila 37128 10/23 Erickson Lynn F; Erickson Michael Todd Britt David; Britt Donna $407,000 NA 5316 Starnes 37128 10/1 Heiland Andrew; Heiland Lesley Paran Homes LLC $405,085 NA 5320 Starnes 37128 10/30 Haynes Heather; Haynes William S Paran Homes LLC $405,070 NA 1407 Rhonda 37037 10/23 Dodge NP Jr & National Equity Inc Trust Verdugo Chelsea Brooke; Verdugo Nicholas Anthony $405,000 NA 1407 Rhonda 37037 10/23 Gayler John; Gayler Monica Dodge N P Jr & National Equity Inc Trust $405,000 NA 3417 Cortona 37129 10/22 Patton Alvin; Patton Mary A Landmark Homes of TN Inc $405,000 NA 1106 Cascadeway 37129 10/29 Patterson Elizabeth; Patterson Jonathan RHB LLC $403,050 NA 4104 Stony Point 37086 10/12 Harvell Emmett; Harvell Katrice Spann Brittnay; Spann Tyler $400,000 NA 1505 Rhonda 37037 10/2 Excel Builders Crabtree Richard V; Crabtree Sandra Y $400,000 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 743 Plantation 37066 10/4 CT-Anaqua Hill Country Texas LP Deboer April; Deboer David K $1,950,000 $471 112 Bell 37075 10/24 Oreilly Calajan P; Oreilly Terra Brian Harris Homes LLC $1,699,000 NA 1126 Landing 37066 10/17 Carter Stefanie G; Carter Thomas Mark Latham Britt King Tr; Latham Yvonne B; Latham Yvonne B Tr $1,275,000 $350 100 Bluegrass 37075 10/18 Pate Jeffrey M; Pate Tami G Johnson Margaret Anne; Johnson William $915,000 $192 841 Douglas Bend 37066 10/1 Strombitski Marianne Helen; Strombitski Terrence John Kidd Jonathan; Kidd Olivia Danielle $824,900 NA 276 Bluegrass 37075 10/2 Knoble David G Roberts Glen L $820,000 $176 110 Tattnall 37066 10/30 Gentry Amy Joyce; Gentry Matthew Tyrone Southeastern Building Corp $799,900 NA 852 Plantation 37066 10/9 Grantham David R; Grantham Debra F Dennis T Rosenhagen Revocable Living Trust; Sharon L Rosenhagen Revocable Living Trust $745,000 $121 404 Denning Ford 37148 10/1 Manning Christie R; Wheeley Felix Alexander Hutton Gerald W; Hutton Patricia G $720,000 $195 1215 Chloe 37066 10/26 Zanghellini Laurie; Zanghellini Silvio Cameron Peter Allan; Pinkston Mary E $700,000 $163 1467 Dickerson Bay 37066 10/29 Pitt Andrea D; Pitt Mark L Preston Emily; Preston Joshua N $695,125 $260 106 Meadowlake 37066 10/5 Baxter James W; Baxter Tammy A John W Park & Daryl A Park Revocable Trust $680,000 $127 976 Vinings 37066 10/1 Myers Belinda L; Myers Frank Drees Premier Homes Inc $669,338 NA 984 Vinings 37066 10/29 McElroy Shirley Jane Drees Premier Homes Inc $667,471 NA 108 Gaston 37066 10/10 Fuentes Javier Lopez Fulps Steven L; Skillern David Eric $650,000 $113 338 Ab Wade 37148 10/3 Halliburton Erle P; Halliburton Linda A Hunnicutt Frances P; Hunnicutt Julie; Hunnicutt Richard P $615,000 $122 926 Lakeshore 37066 10/24 Saguare LLC Siebert Carol L $603,000 $176 746 Plantation 37066 10/10 Pioch Kara; Pioch Steven F Adamopoulos Dimitrious; Adamopoulos Shelle $600,000 $114 660 Main 37066 10/29 Jackson Shawn Evan H Nichols Generation Skipping Trust $595,000 $163 952 Vinings 37066 10/11 Kidd Jonathan C; Kidd Olivia D McVey Joanna; McVey Steven $594,000 NA 1096 Vinings 37066 10/3 Luttrell David; Luttrell Juliana Miller Joseph A; Miller Tara R $593,000 NA 1543 Oxford 37066 10/11 Brown Justin; Brown Tiffany Wales Gloria L; Wales Jack M $580,000 $321 1073 Montrose 37066 10/22 Bolander Patrick C; Bolander Wendy G Drees Premier Homes Inc $572,900 NA 1076 Montrose 37066 10/24 Bylsma Christopher Adam; Bylsma Sarah Drees Premier Homes Inc $572,795 NA 1259 Twelve Stones 37072 10/3 Escue Katelyn N; Escue Ryan K Patel Bina M; Patel Samir $570,000 $119 870 Plantation 37066 10/30 Thompson Family Trust Smith Colen Bruce; Stephen John Allen; Stephen Kara Leann $550,000 NA 992 Vinings 37066 10/24 Anderson Jerry S; Anderson Michelle R Hlavin Ashley; Hlavin Justin $545,000 NA 1056 Gadwall 37075 10/9 Sears Edward H; Sears Kenia J Fox Brencie W; Fox Kevin F $535,000 $118 1063 Gadwall 37075 10/23 Jordan Jason L; Jordan Reia M Vinson Paul E Jr; Vinson Sheila J $530,000 NA 1272 Overton 37066 10/9 Butler William B Talbott Charles M Jr; Talbott Michelle $525,000 NA 101 Misty 37075 10/1 Preston Betsy J; Preston. Jason D Weekley Homes LLC $512,817 NA 113 Bluegrass 37075 10/26 Carson Chance; Carson Kate Davis Randall D $510,000 $119 117 Copper Creek 37072 10/5 McKeever J Barry; McKeever Jennifer J Dalamar Homes LLC $510,000 NA 716 New Shackle Island 37075 10/24 Hardesty Catherine; Nunnally Joshua Mazzola Jennifer P; Mazzola Salvatore C $509,900 $199 1076 Tower Hill 37075 10/22 Godsey Emilee; Godsey Matthew Riverwood Homes Inc $509,450 NA 1019 Westbrook 37066 10/5 Kearbey Ivonne; Kearbey Lance E Halcomb Homes LLC $507,854 NA 471 Bay Point 37066 10/16 Boling Stephen E Dickinson James; Dickinson Mardenna $500,000 $110 304 Tartan 37075 10/9 McClanahan Jennifer Cummings; McClanahan Larry Curtis II Gaines Building Corp $499,500 NA 328 Archer 37075 10/9 Brown Craig Harry; Brown Michelle Dianne Towe Building Group LLC $494,900 NA 1103 Stirlingshire 37075 10/23 Hardaway Tammy R; Newport Calvin P II Hare Matthew T; Vaughn-Hare Pamela B $490,000 $123 997 Westbrook 37066 10/16 Colson Earlene M; Colson Warren Gordon Jr Frank Batson Homes Inc $486,333 NA 1680 Noah 37066 10/23 Condra Dennis E; Condra Rhea T Eades Thomas B; Eades Tracy A $484,900 NA 1001 Westbrook 37066 10/11 Park Daryl Anne; Park John W Frank Batson Homes Inc $475,900 NA 1142 Blackshear 37066 10/3 Herndon Aaron; Herndon Deandra Hays Gina; Hays Michael L $475,000 $110 206 Crooked Creek 37075 10/10 Gaca Jennifer L; Gaca Matthew P Wheeler Barbara; Wheeler Bradley Q $473,800 $128 1044 Luxborough 37075 10/24 Bishop Family 2002 Revocable Living Trust Lifestyle Homes Builders Inc $467,000 NA 112 Fountain Brooke 37075 10/17 Jack F Houston & Helen C Houston Family Trust Angell Kelly Ray; Lorio Deron; Lorio Kelly Ray $465,000 NA 690 Flat Ridge 37072 10/22 Mikkelsen Alicia M; Mikkelsen Barrett J Ingram Patti G $450,000 $224 1004 Cooper 37066 10/29 Cooke Jeremy H; Preston Emily B Moore Jerry A; Moore Syrena L $450,000 NA 1707 Foxland 37066 10/23 Weaver Dawn; Weaver Robert Meritage Homes of TN Inc $447,730 NA 1027 Westbrook 37066 10/25 Vinson Paul; Vinson Sheila Halcomb Homes LLC $440,000 NA 337 Crooked Creek 37075 10/2 Sircy Walter Z III Brown Justin; Brown Tiffany $440,000 NA 121 Wynbrooke 37075 10/17 Cloud Cayce Connolly; Cloud Corey Joseph Allen Teresa M; Allen Terry A $436,000 $132 1111 Isaac Franklin 37066 10/26 Brasher Katherine S; Brasher Victor A; Smotherman Samuel A Jr; Smotherman Vicki H Wiese Debra A $434,000 $151 94 Branham Mill 37066 10/9 Felts Jeremy; Stewart Jermia Brooks Nancy; Brooks Steve $430,500 NA 1118 Claire 37066 10/25 Gettle Laura; Schuning Steven Southeastern Building Corp $425,000 NA 116 Nighthawk 37075 10/9 Bogue Sarah Weekley Homes LLC $424,990 NA 142 Monarchos 37066 10/15 Hatley Jamie M; Hatley Warren M Clayton Properties Group Inc $421,295 NA 104 Long Hunter 37072 10/30 Lillard Bryan E; Lillard Jalani B Meritage Homes of TN Inc $416,746 NA 1008 Atherton 37075 10/30 Vadner Gregory D; Vadner Kamira D Southeastern Building Corp $415,900 NA 2026 Morgans 37066 10/9 Alexander Charles; Alexander Sarah Scates Max G $412,500 $106 573 Fall Creek 37072 10/23 Buchowski Blaise Meritage Homes of TN Inc $412,267 NA 229 Blackthorn 37066 10/1 HP TN I LLC Dimino Louis J; Dimino Mary L $409,900 NA 577 Fall Creek 37072 10/18 Balkwill Amanda; Balkwill Timothy Meritage Homes of TN Inc $407,221 NA 1056 Vinings 37066 10/11 Groeger Robert W; Groeger Vicki Svedin Janet V; Van De Walker Helen P; Van Dewalker Helen P $405,000 NA 1072 Mansker Farm 37075 10/3 Mouser Deborah G; Mouser Marvin L Wasill Billy W; Wasill Joi $400,000 $105

Wilson County