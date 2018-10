Top Middle Tennessee residential sales for September 2018

VOL. 42 | NO. 41 | Friday, October 12, 2018

Top residential real estate sales, September 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 3630 Richland 37205 9/12 Richland Ave Trust Mitchell Bonnie T; Mitchell William J $2,400,000 $871 6024 Hillsboro 37215 9/19 Ward Christopher; Ward Taryn Peace Prop LLC $2,284,317 $318 108 Bancroft 37215 9/17 Williams James Hunter Land Kelly D; Vargas Vanessa Laura $2,267,000 $318 919 Waterswood 37220 9/19 Greenstone Howard B; Hu Grace Baugh Laura W; Baugh Wendell P III $2,150,000 $930 31 Inveraray 37215 9/18 Conk Christopher; Conk Karmyn 2014 Brick Family Trust $2,100,000 $202 1019 Chancery 37215 9/27 Belle Meade Title & Escrow Allison Graves Robinson Living Trust $1,959,999 $405 1222 Old Hickory 37027 9/20 Kirby Bonnie L; Kirby Jeffrey R Montgomery Bobby D; Montgomery Cherie G $1,800,000 $767 910 Evans 37204 9/10 Chaffin Gabrielle S; Chaffin Patrick S Stone Oak Builders LLC $1,700,000 $690 137 Woodward Hills 37027 9/11 Alexander Christina Cripps; Dore Brook James Sullivan Kathleen Delaney; Sullivan Scott E $1,555,000 $179 720 Summerly 37209 9/6 Gannon Michael P; Gannon Whitney Ward James R D; Ward Jennifer E $1,325,000 NA 1215 Linden 37212 9/13 Londergan Bevan Seanache Homes Inc $1,320,175 $603 117 Gilman 37205 9/28 Johnson Katherine; Johnson William Kadetsky Peter S; Stark Ann R $1,300,000 $342 515 Church 37219 9/18 505 Property LLC Brewer Robert F $1,265,000 NA 5106 Annesway 37205 9/20 Jordan Marty S; Jordan Roy C Ambrose Frances Jackson; Estes Kathleen Jackson; Jackson Frances Coldwell Estate; Jackson Harold Edward III; Jackson Harold Edward Jr Estate $1,230,000 $324 722 Bresslyn 37205 9/17 Gray Carlene B; Gray James J Becker Jason R; Keebler Mary E; Rosenthal Kate $1,230,000 $261 117 Lasalle 37205 9/4 Keeley Geraldine Marsico; Keeley James Homer Lone Oak Prop LLC $1,225,000 $595 6233 Bresslyn 37205 9/7 Sekulow Anna; Sekulow Jordan Hogg Jeremy; Hogg Lindsey Allen $1,225,000 $591 515 Church 37219 9/18 505 Property LLC Brewer Robert F $1,215,000 NA 1054 Lynnwood 37215 9/6 Petrikin Timothy; Radcliff Cynthia McClellan Jo Ella; McClellan John W $1,200,000 $427 4408 Hunt 37215 9/20 Engstrom Jamie L Owens Jerry Wayne $1,195,000 $839 4408 Hunt 37215 9/28 Vargas Vanessa Owens Jerry Wayne $1,189,000 NA 725 Hill 37027 9/27 Clougherty Alison; Clougherty Patrick White J Evette; White Timothy D $1,150,000 $852 900 20th 37212 9/6 Friedrichs Lynn A Myers Darryl; Myers Linde $1,137,500 $622 3426 Hopkins 37215 9/19 Aldrich Laura Kathleen; Aldrich Michael Samuel Sidwell K Thomas $1,111,000 NA 1108 Grandview 37204 9/4 Kunze Caliborne; Kunze Karly White Pines Building Group LLC $1,097,540 NA 2701 Woodlawn 37212 9/25 Michael Glen Tiedemann 2012 Delaware Trust 27Th Avenue LLC $1,087,987 $971 1101 Chateau 37215 9/6 Dillard John W III; Dillard Kimberly W Corriveau Christopher M; Parrish Arlyne C; Parrish Lance M $1,080,000 $205 3423 Amanda 37215 9/21 Hunt Charmaine; Maggard Kevin Nashville Now Inv LLC $1,049,900 NA 4109 Westlawn 37209 9/13 Exton Blythe L; Wollaeger Mark A Aspen Const LLC $1,018,275 $1,061 515 Church 37219 9/18 Brewer Robert F 505 Property LLC $1,015,000 NA 3201 Lakeshore 37138 9/20 Devishore Trust Thompson William C Jr $1,000,000 $343 5110 Boxcroft 37205 9/26 Pittman Hilton C III; Pittman Lauren A Edgerton Lynne Todd $1,000,000 $307 973 Greerland 37204 9/17 Stallard Brian K; Stallard Wendy Achiever Dev LLC $990,000 NA 3358 Acklen 37212 9/26 Thomas Lizbeth Kennedy; Thomas Victor J Mdmba LLC $989,900 NA 105 Havering Chase 37215 9/21 Askew James Kennon; Askew Stephanie L Datta Arunima; Datta Pran; Datta Pran K $983,000 $177 500 Paragon Mills 37211 9/11 Geromes Ariana Beck; Geromes Marcus MDMBA LLC $979,900 $1,512 1009 Battery 37220 9/11 Hackett Paul M; Moralez Beatriz Potter Brothers Const LLC $969,000 NA 524 Battery 37220 9/12 Landry Amanda; Landry Jason Chaffin Gabrielle S; Chaffin Patrick S $923,000 NA 949 Caldwell 37204 9/4 Nelson Gayle J Gala LLC $899,400 NA 1006 Montrose 37204 9/5 Bufford David; Bufford Julie; Stein Daniel; Stein Laura Wollaeger Mark A $885,000 $291 1428 Electric 37206 9/28 Bryant Kenneth G; Stewart Laura Ann Mbo11 Holdings GP $875,000 $926 304 Page 37205 9/5 Heard Jonathan; Heard Katherine Coe Johnson Katherine L; Johnson William D $849,000 $274 4111 Oriole 37215 9/17 Emerson Alina G; Emerson Paul A March Ventures LLC $849,000 NA 6301 Jocelyn Hollow 37205 9/6 Sanford Jason; Sanford Lindsay Cunningham Michelle; Hinman Paul; Loudenslager John $838,500 $232 306 Saint James 37215 9/14 Smith James G May Addison K; May Kendra G $822,000 $212 4111 Lone Oak 37215 9/13 Eileen McCallum Dixon Revocable Trust Shane Hastings Family Lp #5 $820,000 NA 1209 Taggartwood 37027 9/19 Wells Anna N; Wells Wesley C Sheriff Amanda Dee $815,000 $206 115 Alton 37205 9/4 Vann Abby G; Vann Michael B Krebs Diana V Sandoval; Krebs Philip D $808,000 $264 1012 Caruthers 37204 9/21 Speck Jared R; Watkins Jessica E Lammers Lillian H; Lammers Philip E; Merrill Brian $801,000 NA 178 Woodmont 37205 9/19 Sweet Kara Faith; Sweet Kyle Stephen Caldwell Harold Pendleton III; Caldwell Susan $800,400 $305 928 Waldkirch 37204 9/19 Sweet Faye; Sweet Jeffrey Stallard Wendy; Stallard Brian K $785,000 NA 1117 Morrow 37204 9/5 Lipscomb University Sturgeon Nelda Glee Bradley Lee; Sturgeon Russell C Sr $750,000 $463 153 Windsor 37205 9/18 Harding Academy Burch Fred B $750,000 $564 3131 Long 37203 9/13 3131 Long Boulevard GP 3131 Long LLC $750,000 NA 802 Montrose 37204 9/4 Bolwell-Malenfant Susan; Malenfant Timothy Siegel Abby $745,000 NA 1941A Kimbark 37215 9/4 Sitter Hannah F; South Nicholas Garrett Volunteer Builders LLC $740,000 NA 1001 9th 37203 9/10 Bartley Victor C Aspen Const LLC $740,000 NA 1002 Southside 37203 9/13 Lindquist Peter Key City Prop LLC $740,000 $658 775 Greeley 37205 9/25 White Joshua Armour Charles D; Armour Linda A $735,000 $209 80 Altentann 37215 9/21 Nickels Richard J Bonnette James C $730,000 $166 1720 5th 37208 9/20 Borgman Anthony Perkins Brian D; Perkins Lauren E; Williams Lauren E $729,000 $675 1415 Edgehill 37212 9/6 Szary Peter; Szary Kari Green Daniel R $727,475 NA 1005 11th 37203 9/25 TM Investment LLC Amidei Accomodations LLC $725,000 NA 1610 Graybar 37215 9/5 Laminin Holdings-TN LLC Lyons Barbara B; Lyons Kenneth J Jr $717,500 $374 110 Duke 37207 9/7 106 Duke Street LLC Schottland John R; Schottland Mark J $711,120 $472 4518 Harpeth Hills 37215 9/6 Myers Angela M; Myers Chase J Olson George H Estate $710,000 $342 601 9th 37206 9/4 Curtis Anthony; Halverson Jennifer A Blair Wolfgang Estate; Mathes Peggy D Administrator $700,000 $737

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1020 Vaughn Crest 37069 9/20 Hope Christopher P 2017 Revocable Property Trust Orozco Alina R; Orozco Jose $3,190,000 NA 1468 Witherspoon 37027 9/28 Cozart Revocable Living Trust Stonegate Homes LLC $3,136,091 NA 5017 Native Pony 37046 9/14 Robinson John; Robinson Lisa McCarter Kathryn; McCarter Gilbert W $2,950,000 NA 1004 Cartwright Close 37027 9/4 Thompson Donna; Thompson Lee Trace Const Inc $2,928,711 NA 3545 Bailey 37064 9/20 Kortmeyer Kristin; Kortmeyer Scott Loyd Alex; Loyd Hope Tracey $2,925,000 $322 858 Windstone 37027 9/21 Mosley Carmen R Wolf Living Trust $1,900,000 $317 3296 Carl 37064 9/11 Messina James M Ingram April A; Young Jon M $1,785,000 $1,222 5110 Yale 37027 9/6 Fletcher Michelle A; White Stephanie J Hamlin John W II; Hamlin Lisa L $1,775,000 $251 1711 New Highway 96 37064 9/14 J&J Farm Holly H Rhea; Holly Margaret Kim $1,675,000 $356 1 Crooked Stick 37027 9/4 Talbott Charles M Jr; Talbott Michelle Marlette Family Revocable Living Trust $1,633,830 $280 136 1st 37064 9/4 Piraino Daniel; Piraino Laura Newport Bob A Jr; Newport Terri T $1,560,000 $373 1400 New Haven 37027 9/26 King Liliana; King Robert F Turnberry Homes LLC $1,471,923 NA 9102 Raindrop 37027 9/4 Gelfand Family 2018 Trust Aspen Const LLC $1,403,425 NA 945 Sunset Ridge 37069 9/4 Ivey Deana D; Ivey James B Betts Markus L $1,310,000 $251 107 Sturbridge 37064 9/10 Ludwig Elizabeth Alison; Ludwig Michael Ronald Harman Jodi B; Harman Todd A $1,235,000 $227 98 Cheltenham 37064 9/4 Roddy Elizabeth; Roddy Joseph Montgomery John O; Montgomery Margaret A $1,225,000 $324 2 Torrey Pines 37027 9/5 Wilson Glenn Russell; Wilson Nancy Anne Brassfield Dayna G; Brassfield Jackie W Jr $1,199,999 $266 6624 Hastings 37069 9/24 Peters Craig V; Peters Shannon J Classic Design Contractors Inc $1,195,000 NA 8208 Heirloom 37046 9/17 Hancock Trust Whetstone Danny; Whetstone Marilyn $1,100,000 NA 802 Singleton 37027 9/17 Ogbonlowo Olawale; Ogbonlowo Tracy M Duncan Robert Smith Jr Revocable Living Trust $1,085,000 NA 5022 Water Leaf 37064 9/18 Horn Dennis M; Horn Harmony L Cadence Const LLC $1,080,000 NA 2964 Spantown 37014 9/5 Sapp David; Sapp Lee Ann Thure Brian D; Thure Julie M $1,075,000 $358 5100 Water Leaf 37064 9/6 Williams Roy Dennison IV; Williams Stacy P Blalock Homes LLC $1,057,725 NA 806 Stonewater 37064 9/24 Mello Edward G III; Panameno Jeanette Ford Mike Custom Builders LLC $1,056,860 NA 901 Oxford 37027 9/27 Maples Julie M; Maples Michael Thompson Amanda B; Thompson Rodney L $1,025,000 $222 9488 Stillbrook 37027 9/24 Yum Charles Y; Yum Hanna Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Part $1,017,449 NA 9490 Elgin 37027 9/4 Aziz Anna Barnett Booker Michael (Estate Of) $1,010,000 NA 220 Cavanaugh 37064 9/10 Murray Leanne M; Murray Timothy P Ford Mike Custom Builders LLC $994,445 NA 7053 Lanceleaf 37046 9/24 Hall Erin Dolleris; Hall John David Legend Homes LLC $989,900 NA 9604 Stonebluff 37027 9/27 Allen Joseph W Turnberry Homes LLC $989,806 NA 1852 Barnstaple 37027 9/24 Demshar Nancy J; Demshar Timothy K Bell Chelsea R; Cozart Chelsea R; Cozart Zachary W $950,000 NA 2101 Lake Ridge 37069 9/17 Davis Daniel C Revocable Trust Bennett Catherine A; McMichael Catherine A $950,000 $202 2439 Los Olivos 37069 9/4 Taylor Ronald; Taylor Stephanie Turnberry Homes LLC $934,139 NA 1709 Danforth Park Close 37027 9/5 Lockmiller Jonathan Richard; Lockmiller Lori Pyles Geiger Eric; Geiger Kaye $928,000 $232 4909 Buds Farm 37064 9/17 Jenkins Larry E Jr; Seay Lorenzo; Seay Terica R Clark Nicole L; Clark Patrick J $925,000 NA 2235 Brienz Valley 37064 9/4 Witt Jana L; Witt Mark N Riverstone Homes LLC $924,900 NA 918 Woodburn 37027 9/24 Brooks Elizabeth Annette; Vogel Gary Francis Doebler Debbie R; Doebler Gary L $920,000 $157 5329 McGavock 37027 9/26 Degennaro Darren A; Degennaro Janell E McLean Julie K; McLean Matthew J $916,000 $225 2090 Delaware 37135 9/14 Renegar Amanda D; Renegar R Calloway Freeman Karissa Walsh; Freeman Mark A $910,000 NA 101 Sweethaven 37069 9/7 Jewell Debra A; Jewell Robert D Klein Susan C; Klein Thomas M $900,000 $226 1002 Murray Creek 37069 9/14 Shein Amanda N; Shein Benjamin Dee Emily; Dee Patrick $880,200 $196 2436 Los Olivos 37069 9/4 Jones Kelly; Jones Shawn N Turnberry Homes LLC $879,405 NA 5000 Water Leaf 37064 9/20 Van Wyk Emily; Van Wyk Willem Carbine & Associates LLC $870,000 NA 1456 Championship 37064 9/19 McCarty Bryan K; McCarty Linda H Ford Mike Custom Builders LLC $859,479 NA 8427 Pettus 37060 9/19 Chamblee Michael B; Chamblee Nancy Glitt Brian D $843,000 $270 9501 Elgin 37027 9/10 Martinez Michael Alexander; Martinez Michelle Andrade Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Part $835,439 NA 3383 Sweeney Hollow 37064 9/18 Bregman Tracey Living Trust Davis Bekki $830,000 $264 5436 Old 96 37064 9/10 Palmisano Sean R; Williams Katherine J Woodward Jobeth; Woodward William C $825,000 $252 3801 Robbins Nest 37179 9/21 Whitman Amanda Cooper; Whitman Michael David Pope Jaclyn Danielle; Pope Jonathan Shea $815,000 $178 1070 Lewisburg 37064 9/4 Arjac Enterprises Inc Washburn James William; Washburn Sandra $815,000 $198 6000 Pelican 37046 9/28 Nussear David; Nussear Debra Lemon H Lee; Toy Jude $815,000 NA 3628 Ronstadt 37179 9/7 Bates Jason; Bates Leslie Legacy Homes of TN LLC $810,831 NA 106 Mealer 37067 9/4 Biles John William Jr; Biles Kimberly Lyn Sapp David G; Sapp Lee Ann $810,000 $175 437 Oldenburg 37135 9/4 Kinney Leslie; Kinney Theron GP Luxury LLC $807,962 NA 4402 St Ives 37014 9/25 McCullough Bobbi A; McCullough Tyler B Old South Const LLC $804,284 NA 318 Conoga 37135 9/28 Pennington Austin Barlow Builders LLC $792,900 NA 227 Fitzgerald 37064 9/7 Benda Judith M; Schwartz Richard W Seyfried Alison; Seyfried Edward $790,000 NA 8210 Victory 37027 9/6 Johnson Ashley L; Johnson James M White James R; White Mary Jane $790,000 $184 205 Belgian 37135 9/10 Alder Melissa Jordan; Alder Zachary James Legend Homes LLC $789,900 NA 3098 Cheever 37067 9/21 Ozburn Daniel B; Ozburn Genia H Slc Homebuilding LLC $789,663 NA 6351 Wildwood 37027 9/21 Peek Carey; Peek John Meacham Sally Shreve Revocable Living Trust $782,000 $207 9951 Lodestone 37027 9/7 Ruffin Omari; Ruffin Patience A Tumlin Jennifer P; Tumlin Richard H $782,000 $171 3549 Creamery Bridge 37179 9/10 Gianakis Anthony J; Gianakis Danielle L Cornerstone Const Co of TN LLC $781,106 NA 2111 Berry Patch 37179 9/20 McCall Joel D; McCall Marisol Irvin Deborah K; Irvin Tommy C $779,000 NA 520 Turtle Creek 37027 9/10 Elder Jeannie M; Elder Norman J T Woods James D; Woods Susan P $775,000 $216 3553 Creamery Bridge 37179 9/10 Ponchillia Helen; Ponchillia Jeffrey Artisan Custom Homes LLC $775,000 NA 2552 Tom Anderson 37064 9/28 Whitford Matthew Forrest; Whitford Rena Quandt Carpenter Dallas M; Carpenter Darlene Y $770,000 NA 236 Gillette 37069 9/5 Griffith Jenny L; Griffith Jonathan L King Michele C; King William C Jr $765,000 $137 3826 Pulpmill 37179 9/21 Griffith Daniel A; Griffith Erica N Legacy Homes of TN LLC $760,069 NA 1006 Cheltenham 37064 9/19 Cuprill Beth; Cuprill Daniel L Slc Homebuilding LLC $755,899 NA 605 Vickery Park 37135 9/4 Pataluna Becky L; Pataluna Kevin J Weekley Homes LLC $755,000 NA 311 Haddon 37067 9/28 Drinkard Brian; Drinkard Merylin Paragano Fred $752,000 $167 6026 Stags Leap 37064 9/28 Dobbs Carrie; Dobbs Cory Brandon Moyer James Joseph Jr; Moyer Kimberly A $750,000 $158 1868 Shamrock 37027 9/5 Farrell Jonathan E; Farrell Laura T Greiner Allison; Greiner Drake T $750,000 $247 160 Lancaster 37064 9/24 Alexander Lisa; Alexander Scott Smith Barbara Joan; Smith William D $750,000 $198 381 Childe Harolds 37027 9/24 Reine Andrew D; Reine Nancy N Betts Alfonso $749,000 $144 9185 Holstein 37135 9/26 Robble Gregory Lee; Robble Lisa Hall Turnberry Homes LLC $748,208 NA 415 Battle 37064 9/24 Wilson George W; Wilson Karen S Gibbons Michelle; Gibbons Taylor $740,000 $223 8107 Shady 37027 9/27 Murtha Tracey C Mason Diane $740,000 $246 3800 Robbins Nest 37179 9/25 Hayes William F; Yamashita Rie Shelton Anthony G $735,000 $150 6108 Foxland 37027 9/4 Cochran Christopher; Cochran Sarah Eell Justin; Ezell Beth; Ezell Justin $735,000 $242 172 Timberline 37069 9/13 Bartlett Heather L; Bartlett Kurt W Taylor Deborah C; Taylor Harrison H $730,000 $171 1194 Retreat 37027 9/10 Lima Angela R; Lima Felipe M Luthman Miley M L; Miley Gary D; Miley M L Luthman $730,000 $142 1045 Lawson 37135 9/24 Ricciardi Christopher; Ricciardi Debra L Turnberry Homes LLC $725,367 NA 9741 Amethyst 37027 9/20 Firek Gregory T Jr; Firek Wendy Anne Emerick Jamie Lynn; Emerick Michael William $724,900 $169 6210 Milbrook 37027 9/21 Schmicker Cynthia Carol; Schmicker Lee Alan Sevin Ingrid A $720,000 $224 417 Blake Baskin 37064 9/28 Clayton Douglass B; Clayton Jennifer K Joyce Emily C; Joyce Paul G $719,000 $180 4556 Stagecoach 37067 9/17 Wilson John C; Wilson Michelle D; Wilson Patsy S Linden Jason Michael; Linden Laurel $719,000 $147 215 Halswelle 37064 9/7 Uitto Audrey L; Uitto Dale E Ford Mike Custom Builders LLC $716,170 NA 1222 Jewell 37064 9/12 Bridges Mistrann T; Bridges Robert Todd Pepper Bruce Aubrey; Pepper Camellia K $705,000 NA 9720 Onyx 37027 9/28 Ball Norma L; Ball Steven C Lockmiller Jonathan Richard; Lockmiller Lori Pyles $705,000 $196 1785 Masters 37064 9/5 Heyen Lanetta Littlefield; Heyen Michael Larry Britt Bonnie T; Britt Henry Joe III $703,000 $159 147 Brooksbank 37135 9/26 Barnes Brian; Barnes Julia Jones Co of TN LLC $701,001 NA

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4311 Marymont Springs 37128 9/18 Agee John; Young Laurie Y Harvey Daffey G; Harvey James S $800,000 NA 4606 Marymont Springs 37128 9/18 Patel Gautam; Patel Kinnari Burns John Constructin Inc $722,000 NA 1390 Compton 37130 9/13 Christiansen Candace J; Christiansen Chadwick P Millennium Roofing And Const LLC $650,000 NA 2649 Sequoya 37127 9/25 Martinez-Ripka Deborah; Ripka Deborah Martinez; Ripka Karl Allen Harden Kevin Edward Jr; Harden Rachel Renee $599,900 $153 7390 Delbridge 37127 9/24 Andrews Lee; Andrews Pokyon Phrommala Sisomnuck $592,000 $155 707 Beverly Randolph 37129 9/13 Lee Jessica B; Lee Ryan W Goins Rena K; Goins Wayne D $590,000 NA 1924 Fairhaven 37128 9/5 Taylor Cody; Taylor Samantha Southern Lifestyle Homes LLC $550,000 NA 1511 Downing 37129 9/26 Martel Douglas S; Nunez Noemi D McCreary Josh A; McCreary Staci C $530,000 $132 2017 Rolling Creek 37128 9/4 Hensley Chrissy N; Hensley Michael Eric Warren Amy L; Warren Michael C $529,900 NA 4325 Seascape 37128 9/11 Hennig Dona; Hennig Tommy Jr Lackey Douglas W; Lackey Leslie $505,000 NA 1924 Mary Lake 37128 9/5 Blair Sarah Miller Contessa; Miller Eric B $504,000 NA 1614 Constellation 37129 9/5 Spivey Michael; Spivey Wendy Excel Builders LLC $502,600 NA 703 Lantana 37167 9/24 Neas Chelsey; Neas Michael BMCH TN LLC $492,893 NA 1928 Fairhaven 37128 9/20 Maynord Vicki Southern Lifestyle Homes LLC $490,581 NA 341 Jade Creek 37135 9/4 Seamon Audrey; Seamon Justin Michaels Homes LLC $487,709 NA 7325 Couchville 37122 9/10 Gilpin Kenneth S; Gilpin Mary C Eastland Const Inc $479,900 NA 2106 Windsor 37130 9/27 Marwaha Simi Four Corners of TN LLC $475,000 NA 621 Twin View 37128 9/18 Fonseca Maria Cecilia; Fonseca Ricardo Excel Builders LLC $468,800 NA 735 Sagefield 37167 9/10 Victory Lorelei; Victory Matthew Harmony Homes of TN LLC $467,582 NA 439 Garden City 37127 9/27 Hurley Joseph; Hurley Sara B&K Builders LLC $466,114 NA 2713 Hatteras 37129 9/10 Boykin Kathy Celebration Homes LLC $465,000 NA 107 Mercedes 37167 9/17 Mashburn Amber; Mashburn John Patrick Lehocky Alex H; Lehocky Karen M $464,900 $120 2718 Wynthrope Hall 37129 9/25 Hall Kevin Scott; Hall Stacia Stephanie Dotson Ben S; Dotson Jenny D $464,000 NA 1621 Constellation 37129 9/10 Orourke James P III Excel Builders $450,000 NA 2054 Trout 37129 9/24 Kuchta Andrew R; Kuchta Sarah J Holmes By Design LLC $448,340 NA 2057 Trout 37128 9/4 Russell Gregory; Russell Jennifer Holmes By Design LLC $444,725 NA 3437 Cortona 37129 9/17 Hester Brenda J; Hester Donnie P Landmark Homes of TN Inc $441,075 NA 549 Ruby Oaks 37128 9/27 James William Mikel Harney Homes LLC $440,900 NA 1406 Buckingham 37129 9/25 Jenkins Alysia Ann; Jenkins Bradley Michael Manausa Claire; Manausa Joel C $440,000 $142 7120 Springwater 37167 9/24 Ford Autumn; Ford Daniel Dalamar Homes LLC $439,900 NA 4452 Maryweather 37128 9/4 Oguin Donald R Jr; Oguin Rebecca Southern Lifestyle Homes LLC $439,900 NA 160 Dobson Knob 37135 9/20 Hampton Kentrell; Hampton Kimberly Michaels Homes LLC $439,810 NA 7460 Burleson 37129 9/26 Storey Oneita K Templeton Pauline M $438,350 $142 804 Twin View 37128 9/10 Massengale Delora; Massengale Edward R Costello Linda Robin; Costello Richard Carmen II $435,000 NA 1005 Green Meadow 37167 9/26 Kimbrough Deirdre L; Kimbrough Rhett L BMCH TN LLC $430,065 NA 1118 Batbriar 37128 9/13 Creekmur Brittany; Creekmur Nicholas Celebration Homes LLC $428,005 NA 2050 Alexander 37130 9/24 Hughes Cathy Dowling William G; Walker Tami $427,900 $113 2648 Marilyn 37129 9/20 Vaden James Howard Jr; Vaden Linda C Jones Donald M; Jones Helen S; Jones Helen Savitrea Spence $426,000 $135 2818 Presley 37128 9/25 Cornejo Jesus Elias; Sandoval Patricia Black Mountain Builders LLC $426,000 NA 741 Sagefield 37167 9/18 Lott Kathryn M; Lott Matthew C Harmony Homes of TN LLC $425,970 NA 7038 Harriswood 37129 9/4 Hp TN I LLC Paran Homes LLC $425,000 NA 122 Declaration 37085 9/5 Dubord Duane; Dubord Sheri Lynn Tussey Melinda; Tussey Sean $425,000 $168 3425 Chinoe 37129 9/28 Dowling William; Walker Tami Crescent Homes TN LLC $423,584 NA 4818 St Ives 37128 9/18 Avilla Brion Scott; Avilla Patty Harney Homes LLC $417,000 NA 205 McGreevy 37086 9/28 Warrick Loyd; Warrick Tracy Butler Justin Homes LLC $416,900 NA 419 Old Orchard 37085 9/7 Couey Diana Joy; Couey Michael Brian McKnight Builders LLC $409,900 NA 1421 Blackman Woods 37128 9/4 McClain Chelsea S; McClain Stacy A Lennar Homes of TN LLC $407,990 NA 635 Shetland 37167 9/28 Scraggins Abraham III; Scraggins Dana RHB LLC $404,900 NA 3265 Potts 37086 9/18 Ghobrial Marim; Ghobrial Nasr L&E Prop Dev & Cont Inc $402,500 NA 1202 Proprietors 37128 9/10 Kegler Derrek; Kegler Lisa Celebration Homes LLC $401,770 NA 595 Jim Cedar 37128 9/5 Byers Kevin Scott; Byers Terri Robyn Santee John; Santee Kimberly $400,000 NA 11263 Old Nashville 37167 9/18 Cao Dai Temple Nashville Dailey Melanie P; Dailey Russ E $400,000 $177 253 Stones River 37086 9/14 Ministerios Espiritu De Vida Waldron Glen Taylor; Waldron Sandra $400,000 $219

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 134 Bella Vista 37072 9/13 Truscello Matthew David; Truscello Whitney Justine Phillips Charles Lee; Phillips Karilynn A $1,075,000 $182 1032 Kendras 37066 9/27 Holman Jarrod; Holman Robin Davis Kendall J; Davis Robin R $935,340 NA 1112 Forest Harbor 37075 9/7 Walker Cheryl; Walker Jeffrey Monticello Brian K; Monticello Shannon M $800,000 $533 120 Tattnall 37066 9/11 Harding Stephanie Coles Andrew $750,000 $187 1531 Foxland 37066 9/17 Karl A Kalas Declaration of Trust; Sharon P Kalas Declaration of Trust Porterfield Deanna C; Porterfield Keith E $750,000 NA 142 Cherokee 37075 9/17 Oday Colton J Kilgore Angela R; Kilgore Don B Jr $725,000 $351 1237 Plantation 37066 9/10 Knutte Joseph D; Knutte Clara Braun Richard J; Fleming Patricia $699,000 $115 1012 Franklin 37066 9/14 Farrell Jenny Rebecca Lori B Moore Revocable Trust $659,900 $183 1249 Chloe 37066 9/4 Alvarez Merrialyce McHenry; Alvarez Steve Higdon Hunter; Higdon Kati $647,100 $140 961 Vinings 37066 9/25 Monaco Carl R; Monaco Kristin Drees Premier Homes Inc $631,619 NA 1486 Boardwalk 37066 9/27 McCloud Derrick; McCloud Jennifer McCloud Debra Q; McCloud Donald L $615,700 NA 205 Higginson 37066 9/6 Barnes Kayla; Barnes Matthew Wheeler Const Co $599,950 NA 325 Sunset Island 37066 9/17 Waters Eileen P Badger Monica McIntyre $579,900 NA 713 Shute 37075 9/4 Koehler Kevin; Federer Susan L Creekside Homes LLC $574,900 NA 1023 Heathrow 37075 9/4 Howard Kees J; Howard Rachael Dunn John D; Dunn Shannon $569,900 $108 228 Sterling 37075 9/6 Kiley Michael J Tr; Michael J Kiley Revocable Trust Parmley Clifford Lee $550,000 $301 1031 Roundtree 37066 9/19 Haynes Jack; Haynes Suely Otto Katrina; Otto Michael $544,500 $275 1025 Montrose 37066 9/7 Lunde Jason L; Lunde Margaret V Unger Sharon J; Unger Walter Ryan $540,000 NA 123 Hunters 37075 9/18 Sever Jason L McBride Aaron Eugene; McBride Tonya Rae $535,000 $217 1005 Westbrook 37066 9/27 Gardner Brett Randolph; Gardner Dorothy Cadieu Frank Batson Homes Inc $533,888 NA 2530 Steeplechase 37066 9/18 Ayre David Alexander III; Ayre Sara Christin Stover Rosemary $523,000 $142 1615 Boardwalk 37066 9/26 Arreola Viviana Moreno; Ulloa Gerardo Pioch Kara; Pioch Steven F $519,900 NA 100 Jasmine 37066 9/10 Herbert Mark A; Herbert Sara N Dougherty Debra; Dougherty Thomas $515,000 $150 1016 Sugartree 37066 9/26 Gilbert Richard Neil; Gladone Eileen Rose Lawrence Charles William; Lawrence Sandra Elaine $500,000 $267 1043 Jarman 37066 9/10 Stewart Darrell T Jr; Stewart Susan B Gregory Real Estate LLC $500,000 NA 124 Worcesters 37075 9/7 Hillis Michelle; Hillis Seth Roger Batey Const Co $499,900 NA 1030 Madison Creek 37072 9/28 Langenfeld Jason R Bean Cynthia; Bean David L $490,000 $128 1102 Center Point 37075 9/28 Parker Joshua; Parker Kaitlin Marie Crowder Dane A; Field Suzanne $485,000 $217 842 Plantation 37066 9/14 Steele Logan; Steele Valerie Haynie Dolly M; Tippitt Bethany Rose Haynie $484,000 $136 102 Jasmine 37066 9/18 Cohn Adam; Cohn Grace Simon Adam D; Simon Melanie $483,000 $139 118 Circle 37048 9/11 Cobaugh Mitchell A; Cobaugh Nichol M Adams Carol L; Adams Dan W $480,000 $123 220 Bowling Branch 37048 9/4 Monahan Angelia; Monahan Gerard Dorris James Ray; Dorris Lauree Anne $475,000 $93 190B Saundersville 37075 9/17 Bradford Hendersonville LLC Tenn Holdings $475,000 NA 115 Championship 37075 9/4 Unger Sharon J; Unger Walter Ryan Weekley Homes LLC $474,990 NA 2044 Albatross 37066 9/4 Harless Sharon; Thomas Peter F BMCH TN LLC $474,000 NA 1137 Inneswood 37066 9/25 Hardaway Debbie; Hardaway Stan Neal Leslie L; Neal Michael S $468,500 $111 1003 Redwood 37075 9/10 Opendoor Property W29 LLC Szathmary Lori Lott; Szathmary Michael K $462,000 $106 1048 Luxborough 37075 9/25 Young Susanne Lifestyle Home Builders Inc $457,000 NA 128 Joshuas 37072 9/5 Szathmary Lori Lott; Szathmary Michael K Stevermer Kristen Erica; Stevermer Scott Michael $454,445 $135 5079 Slaters Creek Access 37072 9/27 Magee Benjamin G Duffield; Magee Melissa Duffield Hudgins Christine Elaine; Hudgins-Jernigan Christine Elaine $440,500 $270 1002 Cherry Springs 37048 9/4 Dorris James; Dorris Lauree Heitz Larry D; Heitz Tela $435,900 $128 104 Kinsley 37075 9/26 Hopkins Kirk A; Hopkins Samantha Weeklely Homes LLC $434,921 NA 109 Lake Harbor 37075 9/6 Schafer Gregg Allen; Schafer Pamela D Creekside Homes LLC $433,355 NA 1004 Briarwood 37048 9/4 Nibert Crystal; Nibert Kevin Reinsch Richard; Reinsch Virginia H $425,900 $112 112 Lake Harbor 37075 9/5 Oshea Jack A; Oshea Jessica E Creekside Homes LLC $425,365 NA 106 Sapphire 37188 9/27 Robinson Robert Aex Builders Inc $420,000 NA 1021 Montrose 37066 9/19 Kelchen Sean Michael Parkside Builders LLC $419,900 NA 138 Monarchos 37066 9/27 Atmore Jessica E; Atmore Michael A Clayton Prop Group Inc $419,533 NA 139 Monarchos 37066 9/6 Ignacio Amanda L; Ignacio Raymond D Clayton Prop Group Inc $416,015 NA 1001 Steed 37066 9/21 Miller Catherine E; Miller William E Pilgrim Elizabeth Gail; Pilgrim Paul $415,000 $101 1021 Baxter 37066 9/13 Ruden Patricia; Ruden Walter P Luttrell David J; Luttrell Juliana D $411,000 NA 581 Fall Creek 37072 9/4 Turner Robert Lee Sr Meritage Homes of TN Inc $409,024 NA 1071 Tower Hill 37075 9/11 Over Mallory R; Over Matthew W Southeastern Building Corp $406,900 NA 146 Monarchos 37066 9/24 Raccio Debra; Raccio Heather N; Raccio John P; Raccio Paul M Clayton Prop Group Inc $405,622 NA 119 Millers 37066 9/25 Dowdrick Lorretta Joan Clarion Homes LLC $405,000 NA 134 Ruland 37075 9/7 Gerock Elizabeth Kaye; Gerock Jason Shewmaker Doreen R; Shewmaker Robert $403,000 $111 156 Tara 37072 9/4 King Donya Shea Barnes Jamie Lynn; Barnes Robert C Jr $400,000 $167 1028 Sunset 37066 9/4 Cox Adam Michael; Cox Ashley Nicole Keaton Brenda F; Keaton Charles E $400,000 $168 1112 Old Shiloh 37072 9/28 Welfel Charles M; Welfel Shirley Diane Sager Donald E $400,000 $154

