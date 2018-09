Top Middle Tennessee commercial sales for August 2018

VOL. 42 | NO. 39 | Friday, September 28, 2018

Top commercial real estate sales, August 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 501 5th Nashville 37203 8/10 BOP Nest Nashville LLC Olmsted Sobro Venture Part LLC $90,000,000 111 Old Hickory, 184 Hicks Nashville 37221 8/15 Iroquois Part LLC Iroquois Asset Mgmt LP $50,000,000 1157 Bell Antioch 37013 8/28 Nxrt Cedar Pointe LLC Cedar Pointe Prop Ltd $26,500,000 1200, 1204, 1206, 1214 Demonbreun, 1217, 1301 McGavock Nashville 37203 8/2 12D Nashville Land Part LP Dac Prop LLC $15,249,353 1214, 1216 Demonbreun, 1201, 1209, 1211, 1213, 1217, 1301 McGavock Nashville 37203 8/2 1222 Demonbreun LP 12D Nashville Land Part LP $12,838,205 910 Division Nashville 37203 8/16 Tara of the Gulch LLC Division Street Part $9,200,000 701 Division Nashville 37203 8/15 Reynolds Tim Artemis Real Estate LLC $9,010,299 721 Royal Nashville 37214 8/23 Bna Hotel Parthip GP DBIK&J Nashville LLC $7,167,977 1207 McGavock Nashville 37203 8/2 12D Nashville Land Part LP Music Row Prop LP $6,000,000 425 Broadway Nashville 37203 8/1 RSF Investors LLC Ross Alton Jr $5,925,000 132 2nd Nashville 37201 8/1 132 North LLC First Thunderbolt Inc; Gilbert C Eugene; Pitisci Pam; Reynolds Harold R; Williams C Ansley Jr; Strickland Stanley E $5,750,000 1101, 1102 Kermit Nashville 37217 8/16 Olymbec Usa LLC CGCMT 2008-C7 Kermit Drive LLC $5,617,500 425 Broadway Nashville 37203 8/1 Ross Alton Jr Ginger Lewis Broadway Prop Trust; Lewis Hilda; Lewis James A $5,375,000 2864 Elm Hill Nashville 37214 8/29 Madesh Hotels LLC American Legion Donelson Post 88 $5,250,000 1209, 1211, 1213 McGavock Nashville 37203 8/2 12D Nashville Land Part LP Inman Charles Kerry; Inman Margo R $4,500,000 55 Music Nashville 37203 8/9 Music Row Prop LP Tom & Jerry Prop $4,250,000 822 5th Nashville 37203 8/31 Richland South LLC James B Altman Irrevocable Trust $4,050,000 823, 825 19th Nashville 37203 8/27 19th Ave Land Part LLC Verges-James LLC $4,000,000 909 Hawkins Nashville 37203 8/6 213-217 Maplewood Lane LLC Downside Risk Professional Prop GP $4,000,000 1820 Gallatin Madison 37115 8/14 FCPT Holdings LLC Brinker Prop Corp $3,608,189 711 8th Nashville 37203 8/6 New Rose Inc McGuire James R $3,475,000 5005 Old Hickory Hermitage 37076 8/14 FCPT Holdings LLC Brinker Prop Corp $3,070,913 330 Wallace Nashville 37211 8/16 330 Wallace Part LLC VIII FS Nashville LLC $3,017,000 6399 Charlotte Nashville 37209 8/31 Willcam Prop LLC Spiva George N $2,966,000 2900 Lebanon Nashville 37214 8/16 HJH LLC Donelson Cedarstone Assoc LP $2,900,000 630 Gallatin Madison 37115 8/7 S&M Prop & Inv Capital Dev Part LLC $2,844,426 511, 516, 518 27th, 2700 Delaware Nashville 37209 8/15 Rsd 27th Ave LLC Theam Assoc LLC $2,561,840 317 Hurst Old Hickory 37138 8/1 Jacksons Old Hickory CC LLC Old Hickory Country Club Inc $2,300,000 0 Hicks Nashville 37221 8/16 Merko Inv LLC Greater Middle TN Dev Parthip $2,200,000 125 12th Nashville 37203 8/2 12D Nashville Land Part LP Cabar LLC $2,100,000 44 Music Nashville 37203 8/13 44 Music Square East LLC Hermitage Broadcasting Corp $2,050,000 5100, 5108 Tennessee Nashville 37209 8/28 WHPP Holdings LLC Industrial Part $2,025,000 3701 Park, 317 37th Nashville 37209 8/3 Spero Dei Church Inc Grace Evangelical Church of Nashville $1,980,000 304 Northcreek Gdlttsville 37072 8/9 Cumberland Ridge Prop LLC Boles Cathy J; Boles David L; Integrated Prop $1,950,000 1201 McGavock Nashville 37203 8/2 12D Nashville Land Part LP Cohen David S $1,900,000 2814 Gallatin Nashville 37216 8/9 Lighthouse Gallatin Part LLC Sunoco Retail LLC $1,760,000 3506 Amanda Nashville 37215 8/31 10 Squared LLC 8Gco Revocable Living Trust $1,570,000 319 Plus Park Nashville 37217 8/17 J2K Builders LLC Volunteer Building $1,500,000 5240 Edmondson Nashville 37211 8/30 St Verena Coptic Orthodox Church Music City Assembly of God $1,350,000 217 Blanton Nashville 37210 8/29 Infinity Prop Parthip LLC Whitcomb Family LP $1,325,000 4357 Hurricane Creek Antioch 37013 8/24 Trinidad/Benham Corp Poole Robert D $1,300,000 2604, 2608 Lebanon Nashville 37214 8/31 Spiva/Hill Mgmt & Inv LLC Synergy Real Estate Holdings LLC $1,150,000 1218 17th Nashville 37212 8/23 Super 98 Holdings LLC Seawright Louise $1,140,000 206 Cole Nashville 37210 8/29 201 Blanton Ave LLC Barnhart Barbara L; Burns Maribeth L; Duke Rebecca L; Leech Daniel T Estate $1,050,000 1019 17th Nashville 37212 8/29 McCollister Porter Watson Daffari Prop $1,040,000 2805 Clarksville Nashville 37208 8/28 Jayhawk Part GP Baek Miyeon; Baek Yeongsu $1,020,000 211 Donelson Nashville 37214 8/2 Horton Alden E III; Horton Juli G H&H Prop LLC $1,000,000 1037 Scovel Nashville 37208 8/6 1037 Scovel LLC M2 Square LLC $900,000 2315 Gallatin Madison 37115 8/22 TTS&H LLC First TN Bank Na $885,000 707 Rivergate Gdlttsville 37072 8/28 Pahe Inc JD Rivergate Land Trust $851,000 2501, 2503, 2507, 2505, 2509, 2511 Heiman Nashville 37208 8/31 Pni LLC Stone Jeffrey D; Stone Peggy Jo $800,000 910 Buchanan Nashville 37208 8/22 Pichoslap Dev Co LLC 904 Buchanan Part $750,000 806, 810, 812, 814, 818, 820 6th Nashville 37206 8/16 Boscobel I LP Metropolitan Dev & Housing Agency $738,182 479 McNally Nashville 37211 8/27 479 McNally LLC General Electric Co $686,500 0 Rivergate Gdlttsville 37072 8/31 Barry Westbrook 401K LLC Trust Bates Daniel E; Drowns Timothy $675,000 227 Oceola Nashville 37209 8/16 TN New Dev 1 LLC Pichoslap Dev Co LLC $665,000 115 Old Hickory Nashville 37221 8/13 Seo Soon Bok Lynn Ralph Jr $600,000 0 9th Nashville 37206 8/14 Caldwell Chase Hunter; Fox Jade Elizabeth McDugald James; McDugald Megan $599,000 7139 Centennial Nashville 37209 8/14 McGinn Kevin Nashville Steel Corp $550,000 2420 Cruzen Nashville 37211 8/29 2420 Cruzen LLC Sprague Laurel; Wolters David $522,000 500 Fatherland Nashville 37206 8/2 5th & Fatherland LLC Gospel Assembly Church $500,000 2709 Greystone Nashville 37204 8/6 2709 Greystone LLC Colson Karen Annita; Colson Lesa Kay; Colson Martha Juanita Hicks Estate $500,000 811 Gallatin Madison 37115 8/2 Ahmad Alzabet (2/3) & Kamal Ali (1/3) Parthip Myers Ray Kellam $500,000 404 Welshwood Nashville 37211 8/3 Cornerstone Real Estate LLC Cornerstone Oral Healthcare PC $480,000 1100 Inglewood Nashville 37216 8/2 Inglewood Part James L Fuqua Irrevocable Trust $450,000 420 Elmington Nashville 37205 8/31 Fall Creek Inv Fund LLC Geer Katherine Leigh; Hutto Richard Steele; Hutto Katherin Leigh Geer $447,500 1216 Demonbreun Nashville 37203 8/2 12D Nashville Land Part LP 13D Sliver Ltd $437,500 1016 6th Nashville 37207 8/23 Opendoor Prop D LLC Reynoso Carah C; Reynoso James J $430,000 1600 10th Nashville 37208 8/10 Kelly Amani Christ Temple Apostolic Faith Church $412,000 2018 Jefferson Nashville 37208 8/21 Taylormade Cont LLC SJ3 LLC $410,000 724 Myatt Madison 37115 8/2 Lineberry Prop Inc Coble G William; McDonald Mark; STJ LP $400,000 1692 Carvell Nashville 37203 8/31 Carlsbad Orlando LLC Benson Levi Potter; Moore Michael $400,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price "1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1014, 1015, 1017, 1021, 1027, 1029, Briggs, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Christine, 4000, 4002, 4004, 4009, 4010, 4011, 4019, 4020, 4023, 4024, 4025, 4026, 4029, 4033, 4035, 4041, 4045, 4047, 4049, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 4083 Clinton, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3019 Michael Spring Hill 37174 8/31 Spring Hill Townhomes TN LLC Achiever Dev LLC $11,500,000 5090 Main Spring Hill 37174 8/2 SH Real Co LLC Traditions of Spring Hill LLC; Traditions of Spring Hill Opco LLC; Traditions of Spring Hill Re LLC $10,239,782 2774 Buckner Thomp St 37179 8/3 Buckner Lane LLC 2774 Buckner Lane LLC $5,439,600 1735 Galleria Franklin 37067 8/30 Electronic Express Inc Toys R Us Prop Co II LLC $5,400,000 7106 Moores Brentwood 37027 8/2 Msm Hotels LLC Adcock Howard D; Rhodes Randy $3,800,000 1306 Murfreesboro Franklin 37064 8/16 Blueprint Homes LLC; Legacy Contractors LLC KBW Inv $3,200,000 478 Cotton Franklin 37069 8/16 Campbell Stewart Jr Smith Linda C; Smith Ronald G $3,100,000 238 Bedford Franklin 37064 8/16 Indemnity National Insurance Company STB Inv LLC $2,260,000 1009 Main Franklin 37064 8/20 Sutton Laurie Craig Living Trust Puzder Andrew F & Deanna D Puzder Family Trust $2,200,000 2194 Berrys Chapel Franklin 37069 8/23 MKM Estate Trust Smith Robert D $1,781,500 2017 Johnson Industrial Nolensville 37135 8/27 DJL LLC Chilvers Matthew $1,565,000 2096 Wall Spring Hill 37174 8/27 Bridleton Woods LLC Trident Holdings LLC $1,370,000 5848 Garrison Franklin 37064 8/14 Cliffs@Garrison Creek LLC Fleischer Sidney (Estate Of) $1,322,250 300 Eddy Franklin 37064 8/30 Adler Kenneth J; Adler Tonye M Bell Caleb; Bell Elizabeth Minton $1,300,000 0 Waddell Hollow Franklin 67064 8/28 Half Full Farms LLC Owen William B Money Purchase Pension Trust $1,250,000 9089 Horton College Gr 37046 8/27 Hubbard Emily M; Hubbard Jason R Roddy Elizabeth B; Roddy Joseph G $1,050,000 0 Clovercroft Nolensville 37135 8/28 Old Clovercroft LLC CK Dev LLC $610,000 Nolensville Nolensville 37135 8/24 Chilvers Matthew Wells Jean C; Wells Willis G $600,000 320 4th Franklin 37064 8/21 Johnson Jill B; Johnson Samuel P Miller Debra F; Miller Gerald J $580,000 7849 Barnhill Primm Spr 38476 8/3 Wilson Jason; Wilson Kelly J Unger Farm LLC $578,200 0 Wilson Franklin 37067 8/30 Vanca Timothy Wayne Jr S&G Prop LLC $499,900 1101 John Windrow Eagleville 37060 8/17 Linden Jason Michael; Linden Laurel Jean Moates Family Trust $425,000 8362 Patterson College Gr 37046 8/24 Travierso Mark A Ott Barbara L Revocable Living Trust $400,000 5608 Wilkins Branch Franklin 37064 8/6 Only If You Believe It Is Revocable Trust Westerfield Michael B $385,000 5913 Lick Creek Franklin 37064 8/24 Potter Donald R; Potter Lori E Watson Holly R; Watson William Kevin $350,000 118 Daniels Franklin 37064 8/30 Mobile Homes Part of TN LLC Hannah Brandon M $336,000 6867 Giles Hill College Gr 37046 8/6 Rosson William Freddie Moreau David Roland; Moreau Diana Donna $330,000 7530 Caney Fork Fairview 37062 8/13 Yoder Marion Jay; Yoder Nikisha Lesean Binkley Michael David Sr; Binkley Rita Sue $325,000 6233 Patton Arrington 37014 8/24 Mellon Jill; Mellon Scott A Bizub Paul J; McNally Thomas K $295,000 4205 Crowder Franklin 37064 8/23 Alexander Randy N; Alexander Sharon E Brown Janet Lawrence; Kilgo Javon; Lawrence Eric; Lawrence Jason; Lawrence Minnie Crowder (Heirs Of); Lawrence Ollie Jr; Lawrence Ollie Sr; Watkins Ilona $229,900 7304 Brandenburg Fairview 37062 8/13 Burlison Ashley Nicole; Burlison Joel A Heichelbech Dan $198,000 1900 Sedberry Thomp St 37179 8/31 HB&TS Utility District of Williamson County Hay Billie Ruth; Hay Howard W Jr; Hay Howard Wesley Jr $125,000 604 Mount Hope Franklin 37064 8/17 Pleasant Valley Primitive Baptist Church Franklin Primitive Baptist Church $120,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 1205 Bridgestone La Vergne 37086 8/10 1205 Bridgestone Parthip BWI MTN II Inc; Hoover Inc $4,500,000 610 Sam Ridley Smyrna 37167 8/10 BR Smyrna TN Owner LLC Brinker Prop Corporation $3,091,031 Lascassas M'boro 37130 8/30 2050 Lascassas Pike LLC KRPG Inc; Kroger Limited Parthip I $2,400,000 1576 Warrior M'boro 37128 8/14 Amerco Real Estate Company Middle TN Dev Part LLC $1,557,000 Isabella La Vergne 37086 8/20 Smyrna Storage LLC Lee John A Jr; Tashie Paul $1,357,656 1075 Main Eagleville 37060 8/17 Vadek Ma LLC 4 Corners Grocery & Deli LLC $1,314,200 Memorial M'boro 37130 8/13 First National Bank of Manchester Speedway LLC $1,225,000 911 Claude Jones M'boro 37129 8/10 Hollingshead Holly N; Hollingshead Jeffrey M Bailey James L; Bailey Karen $1,150,000 1508 Carl Adams M'boro 37129 8/15 MRG Inv LLC Wnmp LLC $1,070,802 436 Drema M'boro 37127 8/14 AMH TN Dev LLC Tennmo Prop LLC $1,008,000 3846 Shores M'boro 37128 8/8 Schmidt Greg; Schmidt Melissa Hon Shores TN LLC $860,000 5270 M'Boro, 111 Glendale La Vergne 37086 8/7 Bogic Dawn L Revocable Trust Shams Prop LLC $850,000 Floyd Eagleville 37060 8/10 Hutchison Craig; Hutchison Tina Lamb Edna Elizabeth Estate; Lamb James W Estate $678,560 3497 Little Rock Eagleville 37060 8/22 Roberts Christopher E; Young Sondra Quick Kateland $675,000 Manchester M'boro 37127 8/23 Om Saai LLC; Saai Om LLC 1 Fish Creek L P; Fish Creek Venture LLC; Stewart Virginia L $650,000 0 Warrior M'boro 37128 8/13 Conway Leslie S; Conway Stuart D Dawson S Hope $618,706 8114 Carlton Christiana 37037 8/28 Honey Cela C; Honey Steven D Stinnett Donna M $516,000 1924 Coleman Hill Rockvale 37153 8/28 Renegar Andrea R; Renegar David J Bowman Carla; Bowman Clifford $514,100 1211 Hazelwood Smyrna 37167 8/10 Evans Georgia R Russell Mgmt Group LLC $475,000 511 Jakes M'boro 37130 8/14 Davenport Joseph; Davenport Rachel Davenport Diane; Davenport Eugene; Jakes Robert Lee Estate $435,000 Manson M'boro 37128 8/27 Blackman Land Dev Haynes Margaret L; Haynes Thomas J $427,755 1602 Bradyville M'boro 37130 8/29 Shams Prop LLC Livingston Donna J $424,000 138 Arnette M'boro 37130 8/7 Barkley Timothy B Khan Arshad Qamar; Khan Bobby; Khan Qamar A Estate $370,000 8380 Burleson M'boro 37129 8/8 McCarter Gilbert W II Crafton Katherine; Crafton William M $322,300 4685 Weakley Mt Juliet 37122 8/9 Cunningham Sherri Ann Quesenberry Sam $310,500 715 Richard M'boro 37129 8/30 Jones Michael H; Jones Wendy D Wallis Brbara Jean; Wallis Lee D $300,000 3939 Halls Hill M'boro 37130 8/10 Demers Amber; Demers Kyle Ammons Christopher $299,900 0 Rhodes Lascassas 37085 8/8 Stone Judith L Wade Frank D $299,000 2928 Blackman M'boro 37129 8/29 Shelton Square LLC Shelton William Albert $279,675 New Zion Christiana 37037 8/15 Nave Amanda B; Nave James D Bowman J Keith; Bowman Jo Beth $251,350 5969 Bradyville M'boro 37127 8/29 Turncal Holdings LLC Church Nativity of The Theotokos Greek Orthodox; Nativity of The Theotokos Greek Orthodox Church $245,000 6213 Lowry Smyrna 37167 8/27 Mukahal Ahmad Azmi Amburgey Charlie; Livingston John $240,000 608 Waldron La Vergne 37086 8/20 Ahmed Omer Colonial Car Wash LLC $200,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 890 Bluejay Gallatin 37066 8/7 890 Gallatin Prop LLC Doc-890 North Blue Jay Way Mob LLC $4,598,876 0 31E Hwy Gallatin 37066 8/28 Clayton Prop Group Inc Greensboro ILP $3,445,016 600 Village Green Gallatin 37066 8/14 FCPT Holdings LLC Brinker Prop Corp $2,680,173 1517 Hunt Club Gallatin 37066 8/21 Brown Casey P Reliant Holdings LLC $2,400,000 Nashville Gallatin 37066 8/10 Brown Benny Green Farms II L P $2,325,000 310 Indian Lake Hndrsnville 37075 8/9 FCPT Holdings LLC USPG Indian Lake LLC $1,686,640 58 Indian Lake Hndrsnville 37075 8/17 SS Hendersonville LLC B&J Holdings $1,677,819 517 Nashville Gallatin 37066 8/14 Gallatin Warehouse Parthip Sunoco Retail LLC $1,385,000 Long Hollow Hndrsnville 37075 8/30 Oneill Connie P; Oneill Thomas R Buchanan Alexander Blackman; Buchanan John Blackman; Buchanan Richard A; Buchanan Robert N III; Corcoran Jane Buchanan; Hickey Robert; Hickey Thomas J Jr Tr; Thomas J Hickey Jr Revocable Trust; Wallace Carol Buchanan $1,350,000 350 Maple Gallatin 37066 8/17 Maple Street Inv LLC Cresent Enterprises Inc $1,189,533 600 Village Green Gallatin 37066 8/14 Brinker Prop Corp Chilis Inc $1,000,272 257 Main Hndrsnville 37075 8/9 Volunteer Village LLC McWhirter Carl R; McWhirter Mary $950,000 1240 Water Gallatin 37066 8/10 Kuntz Kevin Earp Tina M Tr; Tina M Earp Revocable Living Trust $525,000 131 Walton Ferry Hndrsnville 37075 8/23 Cobb First Trust Galleria Prop LLC $454,000 147 Sanders Ferry Hndrsnville 37075 8/8 St John-Doucette Marilyn Tidwell Pamela G $450,000 112, 114 Shivel Hndrsnville 37075 8/6 Kosloff Margaret; Matejko Julie; Matejko Wieslaw Sill Janet Rae Tr; Walter & Janet Sill Living Trust $450,000 132 Powell Hndrsnville 37075 8/13 Ganbury Dev LLC Samuels James A $320,000

