Top Middle Tennessee residential sales for August 2018

Top residential real estate sales, August 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 428 Westview 37205 8/2 Robert Douglas Trust Wendell Earl W; Wendell Janice W $3,600,000 $598 4715 Sewanee 37220 8/7 Newell Julie M; Newell Robert J 8GCO Revocable Living Trust $3,000,000 $1,362 1314 Chickering 37215 8/31 Pork Revocable Trust Bottorff Dennis C; Bottorff Jean B $2,900,000 $341 4710 Sewanee 37220 8/24 Drew Bryce; Drew Tara Bronson Erin; Bronson Thomas M III $2,700,000 $1,035 903 Estes 37215 8/17 Zachary Boca Trust 114 Property LLC $2,395,000 $585 119 Tyne 37205 8/3 119 West Tyne Trust Flinn Aaron B Trustee; W Tyne Land Trust $2,018,000 $1,049 113 Tyne 37205 8/8 England Seth Findlay Terra E; Oreilly Calahan $1,850,000 $974 110 Cheek 37205 8/1 Salvado Christopher A; Salvado Lauren B Hamburg Caroline S; Hamburg William A $1,720,123 $766 6008 Jocelyn Hollow 37205 8/31 6008 Jocelyn Hollow Revocable Trust Tehle David M; Tehle Mona $1,600,000 $248 6244 Hillsboro 37215 8/22 Calderon Karla D; Calderon Rafael A Smith Joyce M $1,600,000 $2,963 113 Woodward Hills 37027 8/3 Noe Beverly A Jiang Yandong; Liang Yafen $1,595,000 $221 755 Brownlee 37205 8/3 Lee Allen P; Lee Joni E JGLAC GP $1,583,380 $1,234 4022 Graybar 37215 8/14 Hari Shantilal Graymont Dev LLC $1,545,000 NA 4419 Forsythe 37205 8/15 Dickerson Joe P Jr Marge H Ewers Living Trust $1,520,000 $312 2010 Linden 37212 8/22 Michael Glenn Tiedemann 2012 Delaware Trust Agmt Pearson John E; Pearson Kathleen S $1,426,083 $314 815 Timber 37215 8/29 Kaufman David; Kaufman Kelly Lowry Patrick O $1,397,600 $365 4309 Sneed 37215 8/29 R&C Living Trust Gillespie Janice D; Gillespie William Ralph $1,375,000 $1,012 1607 Windy Ridge 37027 8/22 Dauphin Brian; Dauphin Karen Chandelier Dev Inc $1,345,000 NA 612 Cantrell 37215 8/7 Callahan Mary C; Young Richard Chilton Pamela J $1,325,000 $220 1202 Graybar 37215 8/20 Quickly LLC Turney & Jeanne Stevens Family Trust $1,300,000 $316 2617 Essex 37212 8/3 Huneycutt David C Jr; Huneycutt Sarah P Kds Real Estate Group LLC $1,295,000 $685 900 Dorset 37027 8/9 Warren Dorothy J; Warren James A Noe Beverly; Noe Larry $1,250,000 NA 1709 Castleman 37215 8/7 Whisenhunt Alice O Build Nashville Db2 LLC $1,235,328 NA 515 Church 37219 8/24 Degeare Christin S; Degeare Rollan J 505 Property LLC $1,230,000 NA 515 Church 37219 8/29 Nokes Susan G 505 Property LLC $1,225,000 NA 515 Church 37219 8/31 Archie Crystal; Archie Michael L 505 Property LLC $1,220,000 NA 1401 Old Hickory 37027 8/16 Neiger Carol R; Neiger David R Hardeman Phillip D Sr Estate $1,201,500 $174 2701 Tyne 37215 8/2 Kiger Robert J; Peters Jennifer C Radic Tanya; Radic Zeljko $1,200,000 $308 3422 Benham 37215 8/7 Hadidi Zinah; Izzy Mahal Pantheon Dev LLC $1,150,000 NA 120 Acklen Park 37203 8/21 West Iris Realty LLC Hidden Valley Homes LLC $1,128,000 $417 215 Lynnwood 37205 8/29 Lowry Patrick O Litow Patricia Byrn; Moore RL; Fox Elizabeth Byrn $1,075,000 $1,593 1329 Duncanwood CT 37204 8/10 Lloyd Blair P; Lloyd Travis G Pyle Cabot P; Pyle Deborah S $1,050,000 NA 1103 Clifton 37204 8/16 Wright Lindsay Hughes; Wright Robert Steven Lawrence Lindsley Davis Revocable Living Trust $1,034,000 $306 1010 Monroe 37208 8/6 Rome Kevin D; Rome Stefanie B Pfox LLC $1,033,850 NA 3616 West End 37205 8/30 Gingrich James; Gingrich Martha Mike Ford Custom Builders LLC $1,020,325 NA 711 Lynnbrook 37215 8/9 Norvell Carter Clarke Jr; Norvell Elizabeth L Pankow Family Trust $994,500 $291 1002 Grove 37203 8/29 Blair Christopher John Allen Firmus Dev LLC $987,700 $571 4803 Dakota 37209 8/3 Rodriguez Dalton; Rodriguez David M Build Nashville Db2 LLC $982,048 $726 608 Starlit 37205 8/1 Wood Brenda; Wood David Strane Julie; Strane Nicholas $970,000 $269 3702 Princeton 37205 8/31 Henderson John; Henderson Lisa Sauer Edmund Scott; Sauer Elizabeth Clarity $935,000 $272 29 Washington 37205 8/20 Jones Howard W III; Jones Patricia Harris Allen Connie H $925,000 $208 3507 Richland 37205 8/2 TARVER JOHN M James R Kelley; Anne O'Duffy $920,000 NA 1040 Battery 37220 8/9 Gregg And Rains Building Group LLC Beazley Pamela Lee $900,000 $381 3704 Woodmont 37215 8/1 Noelle Elizabeth Barrett 2012 Irrevocable Trust Trupin Michael; Minja-Trupin Christine $900,000 $274 900 20th 37212 8/27 Eleven Home Trust Ross Katherine J $899,000 $492 917 Southside 37203 8/14 Mariani Carly Rowe; Mariani Marc Steven D&M Dev LLC $888,000 NA 1815 4th 37208 8/29 Fowler Beau Urbangate Prop LLC; Urban Gate Prop LLC $885,000 NA 1033 Wedgewood 37203 8/14 Lone Oak Prop LLC Baird Graham Co LLC $880,000 NA 1212 Laurel 37203 8/14 Blevins Co Warehouse LP Putnam Jason Kyle $870,000 NA 1031 Draughon 37204 8/21 Walker Kenneth HHP Inv Partners LLC $865,000 NA 827 Hillview 37204 8/1 Daily Chase; Daily Stephanie Eckmann Amanda L; Eckmann Bradley M; Matwijec Nathan $865,000 $454 2310 Belmont 37212 8/2 Chico Capital LLC Beam Kenneth R Jr; Beam Wendy W $865,000 $315 5622 Valley View 37027 8/16 Allen Chandra P; Allen Harry L Tyne Enterprises LLC $855,000 NA 4111 Oriole 37215 8/27 Rapp Bryce; Rapp Elizabeth March Ventures LLC $850,000 NA 1012 Southside 37203 8/21 Hill Denise; Hill Paul A Qin Ke $850,000 NA 1102 Caldwell 37204 8/1 Doerfler Amy; Doerfler Thomas Mercy Mason Scott $850,000 $244 4119 Dorman 37215 8/2 Bury Cynthia Catherine Connery; Bury Randal C Jr Lee Allen P; Lee Joni E $850,000 $247 802 Halcyon 37204 8/16 Siler Erin M; Siler Joshua A Magness Group Inc $844,380 NA 4603 Idaho 37209 8/2 Luo David; Wendel Kelly Potter Brothers Const LLC $839,000 $982 2909 Vaulx 37204 8/16 Davis Jeffrey Alan; Davis Sharon Raybould Brooke Ila; Raybould Ryan Russell $832,200 NA 4105 Skyline 37215 8/1 Patterson Caroline M; Patterson James T IV Roberts Ashleigh H; Roberts John Gabriel $830,000 $429 1212 Laurel 37203 8/2 Levack Melissa Marie Gray Donald J; Gray Tammy L $815,000 NA 2312 Vaulx 37204 8/6 Grooms Ashley B; Grooms Todd R Whisenhunt Alice $805,000 NA 6239 Bresslyn 37205 8/1 Handelsman Michelle Calkins David J; Sappington-Calkins Rebecca M $804,000 $199 3513 General Hood 37204 8/20 Yancey Erin Miller; Yancey Joseph Matthew Build Nashville Db2 LLC $802,000 NA 1811 Capers 37212 8/22 Hagan Mariel; Weinman Todd N Nashville Partners GP $800,000 NA 4013 Colorado 37209 8/24 Baker Matthew G Mize Lanny T; Mize Stacie Elizabeth $800,000 $258 921 Halcyon 37204 8/28 Rosenblum Jessica Hunt Charmaine; Maggard Kevin $800,000 NA 6301 Pettus 37013 8/10 Feehery Matthew J; Feehery Kimberley G Castro Family Living Trust $800,000 $146

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 2460 Hidden River 37069 8/7 Smyth Ryan A B; Smyth Stacey Dawn Meandering Meadows LLC; Mott Rodney B Sr Revocable Trust; Mott Vicki L Revocable Trust $3,225,000 $318 2451 Hidden River 37069 8/14 Golden Yogi Trust Hamilton Scott S; Hamilton Tracie R $3,100,000 $336 129 Steeplechase 37221 8/21 David James Scaife Danielle; Scaife Joe Carlos $3,000,000 $314 2439 Hidden River 37069 8/23 Lyons Kathleen L; Lyons Robert A Baker Andrea R; Baker James H II $2,500,000 $370 1801 Waterstone 37069 8/6 Wright Family Trust Green Family Revocable Living Trust $2,100,000 $349 306 Deerwood 37027 8/6 Deane Angela R; Deane Silas E Wood Karen R; Wood Robert E $1,780,000 $290 1419 Newhaven 37027 8/10 Esposito Alphonso; Jewell Jayne Ford Mike Custom Builders LLC $1,650,370 NA 5907 Old 96 37064 8/9 Von Tagen Sean; Von Tagen Tracey MacDonald Dena L; MacDonald Philip A $1,625,000 $413 9602 Stanfield 37027 8/21 Motheral Brenda R; Motheral Robert Chad Redd Frances; Redd James T Sr $1,600,000 $194 7384 Harlow 37046 8/16 Gregory Bobbi L; Gregory Bryan Wayne Legend Homes LLC $1,594,768 NA 6508 Windmill 37046 8/29 Chilvers Matthew DJL LLC $1,565,000 NA 9106 Raindrop 37027 8/17 Franks BH McClain Legacy Homes of Tn LLC $1,550,000 NA 104 Scarlett Park 37069 8/23 Dillaha Larry M Wolfe Armer B Jr; Wolfe Mary D $1,524,500 NA 9215 Old Smyrna 37027 8/8 TCM Real Estate LLC Weiland Dean & Linda Living Trust; Weiland Dean M; Weiland Linda $1,500,000 $404 5250 Wildings 37046 8/1 Green James Reed; Green Juanita Kay 2050 Revocable Trust $1,500,000 NA 205 Alcott 37069 8/16 Joyce Emily C; Joyce Paul G Wade Joseph F; Wade Stacey R $1,450,000 $182 1803 Morgan Farms 37027 8/30 Howchin Tucker Katrina M; Tucker Charles H Jr Campbell Kyle D; Campbell Paulomi R $1,450,000 NA 231 Cavanaugh 37064 8/23 Hammrich Brittany D; Hammrich Scott Montgomery Classic Const LLC $1,415,000 NA 1100 Athena 37069 8/1 Pardini Laurie; Pardini Paul GP Luxury LLC $1,395,000 NA 448 Wild Elm 37064 8/17 Emons Margaret; Emons Michael Carbine & Associates LLC $1,373,388 NA 8520 Heirloom 37046 8/3 Celmer Andrew; Celmer Mary Stonegate Homes LLC $1,366,000 NA 5198 Wildings 37046 8/14 Sheets D Mark; Sheets Tammy L Moseley Allison; Moseley Matthew $1,345,000 NA 6027 Murray 37027 8/24 Thrasher Joe McNeil Jr; Thrasher Lana Merrell David; Merrell Holly $1,335,000 $339 1021 Wilson 37027 8/3 Brentwood Concord Wilson LLC Eatherly J D; English Richard; English Rick $1,320,000 NA 6240 Wild Heron 37046 8/3 Berman Eric; Berman Liberty Susan Snyder Kathleen Louise; Snyder Richard Dale $1,300,000 NA 114 Glen Haven 37069 8/23 Scaife Danielle; Scaife Joe Carlos 114 Glen Haven Lane Revocable Trust $1,275,000 $297 229 Pelham 37027 8/6 Hawley Julie A; Hawley Kevin L French Mary K; French Rodney S $1,250,000 $247 6107 Belle Rive 37027 8/23 Schimmel Andrew; Schimmel Rowena J&B Realty Holdings LLC $1,250,000 $312 151 Governors 37027 8/6 Cook Christopher M; Cook Rebecca S Brace Douglas A (Tr) $1,235,000 $176 1406 New Haven 37027 8/1 Cannon Lauren; Cannon Shawn Turnberry Homes LLC $1,229,103 NA 9521 Edenbrook 37027 8/6 Filos Veronica Elena; Saltaformaggio Blake Arnold Homes LLC $1,212,416 NA 1923 Campfire 37027 8/21 Tackett Melissa; Tackett Ross Artisan Custom Homes LLC $1,209,443 NA 1108 Vaughn Crest 37069 8/9 Duke Charles Bradley; Duke Meredith Colleen Williams Timothy L $1,195,000 $267 246 4th 37064 8/22 Rapier Abigail S; Rapier Michael C Schaefer Brian John $1,175,000 $378 1624 Valle Verde 37027 8/6 McCain Mandy Poe; McCain Samuel Kenneth II Blackstone Const LLC $1,170,000 NA 800 Stonewater 37064 8/24 Britt Bonnie T; Britt Henry J Legend Homes LLC $1,162,000 NA 1477 Willowbrooke 37069 8/16 Davidson Carol D; Davidson John K Boone Paul D; Boone Tammy H $1,160,000 $222 268 Stratton 37027 8/2 Wood Karen R; Wood Robert E Eyler Jerry M; Eyler Pamela B $1,115,000 $210 9205 Bradbury 37027 8/21 Hamhuis Daniel John Turnberry Homes LLC $1,099,900 NA 6038 Blackwell 37064 8/29 Wood Denise M Revocable Trust; Wood James C Revocable Trust Drees Premier Homes Inc $1,061,353 NA 1603 Championship 37064 8/3 Championship Trust Carey Douglas E; Carey Julie C $1,058,000 $222 9404 Greyjoy 37027 8/1 Mays James Gregory; Mays Vicki Anne Drees Premier Homes Inc $1,053,141 NA 1257 Saddle Springs 37179 8/3 Ebenezer Ashley Elizabeth; Ebenezer David Sushilkumar Potteiger Chad Eugene; Potteiger Debra $1,050,000 NA 1832 Burland 37027 8/28 Barbour Brent; Barbour Heather Speer Heidi; West Heidi; West Tyler $1,049,900 NA 1808 Burland 37027 8/6 Welch Jason K; Welch Michelle K Encore Const LLC $1,036,601 NA 508 Brennan 37067 8/6 Hartshorn Brian; Hartshorn Kristin L Pitman Charles G; Pitman Christie $1,035,000 $269 1950 Parade 37027 8/17 Singletary Ashlie Drees Premier Homes Inc $1,014,977 NA 2431 Los Olivos 37069 8/17 Birdwell Betty Gene; Birdwell Gary L Turnberry Homes LLC $1,003,470 NA 1875 Charity 37027 8/9 Sexton Stephanie Turnberry Homes LLC $986,759 NA 1017 Benelli Park 37064 8/30 Haskins Susan Majors Const LLC $985,000 NA 818 Singleton 37027 8/29 Ascano Janice; Ascano Manuel Turnberry Homes LLC $979,574 NA 1902 Championship 37064 8/31 Conger Robert; Stephens Ashley Lauren Stonegate Homes LLC $977,833 NA 1724 Championship 37064 8/21 Davenport Beverly Jane Looney Colin G; Looney Mary V $975,000 $220 9500 Stillbrook 37027 8/22 Byun Hye Yoon; Yun Yong Whan Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Ltd Part $974,532 NA 5528 Big East Fork 37064 8/13 Oppenheimer Jonathan R McPherson Patricia N $970,000 $206 254 Stratton 37027 8/31 Jones Julie Lynn; Jones Ryan Blake Hawley Julie A; Hawley Kevin L $965,000 $171 9493 Stillbrook 37027 8/28 Mukerji Darpan N; Mukerji Nilanjan Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Ltd Part $958,878 NA 101 Gist 37064 8/13 Wilson Amy A; Wilson Zachary H Wuichet Proeprties LLC $957,848 NA 1833 Cayce Springs 37179 8/3 Prendiville Emily Lokey Laurie L; Lokey William D $950,000 $218 202 Deerfield 37069 8/3 Van Weelden Theresa; Van Weelden Thomas Dorris Patricia J; Oliver Larry $950,000 $268 4705 Wild Turkey 37179 8/10 Moseley Allison C; Moseley Matthew Scott Birdson Jill Marie; Birdson Ronald $940,000 NA 6018 Blackwell 37064 8/3 Knight Norma L; Knight Robert L Haedge Revocable Living Trust $939,900 NA 504 Abbey 37027 8/1 Joyner Clifford E; Levert Colleen M Deane Angela R; Deane Silas E $930,000 $200 5001 Weatherford 37064 8/29 Muscato Lauren; Muscato Nicholas Drees Premier Homes Inc $919,900 NA 6710 Betts 37046 8/15 Moreland Jennifer Marie L; Moreland Keith P McDaniel Farms Partners LLC $916,674 NA 1016 Falling Leaf 37027 8/2 Hartel Joel Andrew Manor Courtney M; Manor George F III $910,000 $243 9012 Carnival 37027 8/20 Sutherland Mary K; Sutherland Sidney B Drees Premier Homes Inc $901,197 NA 1833 Tiverton 37027 8/3 Giarratano Jessica Margaret; Giarratano Thomas Joseph McCullough Bobbi A; McCullough Tyler B $900,000 NA 665 Legends Crest 37069 8/14 Baur Thea Moore; Baur Timothy Kevin West Hunter O; West Jinanne M $900,000 $165 9498 Stillbrook 37027 8/1 McCullough Sarah M; McCullough Timothy J Pulte Homes TN Limited Partnership $890,059 NA 9530 Butler 37027 8/6 Oldham Colleen H; Oldham George E IV Sagraves David; Sagraves Krista D $890,000 $230 7069 Lanceleaf 37046 8/30 Carter Michael J Weekley Homes LLC $889,900 NA 1838 Kettering 37027 8/7 Scott Lindsay; Scott Shaun Chretien Heidi; Chretien Todd D $875,000 $184 600 Aylesford 37069 8/30 Doran Amanda; Kohutek Zachary Faulkner Katie L Revocable Living Trust $875,000 $165 448 Autumn Lake 37067 8/27 Salmon Family Revocable Trust Keegan Joint Revocable Living Trust $872,500 $198 5173 Donovan 37064 8/15 Schneider Christi R; Schneider Matthew J Emons Margaret; Emons Michael $866,200 NA 9065 Chardonnay 37067 8/1 Hess Daryl J; Hess Pamela M Pruitt Larry R; Pruitt Teresa K $860,000 $164 9206 Holstein 37135 8/30 Matas Dana M; Matas Steven A Turnberry Homes LLC $848,534 NA 111 Governors 37027 8/27 Kairdolf Lori Lynn; Kairdolf Lucas Paul Melamed Warren F $840,000 $174 9499 Stillbrook 37027 8/13 King Kimberly N; Mayo Robert Wayne Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Ltd Part $837,268 NA 2646 Sanford 37135 8/30 Lavender John T; Lavender Kelly M Defatta Custom Homes LLC $836,502 NA 410 Wiregrass 37064 8/1 McGinnis Abigail T; McGinnis Casey L Richie Sarah D $835,000 $217 3632 Ronstadt 37179 8/7 Chladny April; Chladny Wesley GP Luxury LLC $832,613 NA 6404 Eastbourne 37027 8/1 Pankow Gerald R Jr; Pankow Jenny Thym Katherine P; Thym Robert H $830,000 $233 430 Wild Elm 37064 8/13 Scot Todd Freeman Brian; Freeman Stacey $829,000 $228 7105 Mason Grove 37046 8/24 Lentz Angela; Lentz Scott Hughes Jay; Hughes Jennifer $826,900 NA 204 Deerfield 37069 8/2 Dorris Patricia J Findley Kelly P; Powell Margaret H $825,000 $264 1630 Valle Verde 37027 8/7 Patel Bipin S; Pathak Bhumi U Li Jun; Zhang Li $824,999 $187 623 Band 37064 8/16 Stein Janice E; Stein Scott C Reynolds John H; Reynolds Judy P $815,000 $172 1333 Jewell 37064 8/10 Nilson Daniel; Nilson Rebecca Menges Erin P; Menges Jason D $814,900 $201 9496 Stillbrook 37027 8/13 Miguel Gerardo Lopez; Peon Tania P Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Ltd Part $809,869 NA 1837 Championship 37064 8/13 Frey Carole A; Frey Randall S Ford Mike Custom Builders LLC $804,260 NA 9190 Fox Run 37027 8/31 Emerick Jamie; Emerick Michael Carey Nancy L; Carey Wilbur C $800,000 $232

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1546 Bear Branch 37130 8/3 Larson Heather; Larson Justin Arnold Homes LLC $943,359 NA 1503 Downing 37129 8/7 Davis Burrel C II; Davis Kelly A Stewart Jones Louise Family Trust $780,000 $190 7808 Rocky Fork Almaville 37167 8/21 Gholizadeh Arash Gambill Barbara A; Gambill Clyde D $600,000 $323 3027 Fox Point 37129 8/17 Ward Jeffrey Keith; Ward Kimberly Jo Ujcich Skelton Damian R; Skelton Leslie A $580,000 $133 616 Gary Bowman 37130 8/3 McDevitt Margaret L; McDevitt Nicholas B Gallagher Amanda $570,000 $113 7211 Magnolia Valley 37060 8/6 Dixon Adam D; Dixon Stephanie Huffman Darrell; Huffman Michelle $525,000 NA 184 Dobson Knob 37135 8/21 Holley Bessie; Holley Solomon III Michaels Homes LLC $516,518 NA 7045 Silver Fox 37167 8/10 Adams-Rossignol Carolyn H; Rossignol Timothy S Southern Classic Homes LLC $505,900 NA 7101 Springwater 37167 8/3 Jameson Marci N; Jameson Ryan S Southern Classic Homes LLC $498,801 NA 2710 Wynthrope Hall 37129 8/1 Sams John D; Sams Karen A Michaels Homes LLC $488,967 NA 5111 Woodbury 37127 8/8 Binave Aveena; Binave Salim Jackson Linda L $485,000 $183 3435 Rockdale Fellowship 37122 8/20 Pesce Christie; Pesce Daniel Denton Joann; Denton Philip R $479,400 $200 1936 Higgins 37130 8/10 Miller Debbie H; Miller Greg L Leslie Michael Jay; Leslie Paula S; Mansfield Paula S $478,500 NA 2307 Lionheart 37130 8/1 Truong Jennifer H; Truong Phuc D Michaels Homes LLC $475,490 NA 2042 Higgins 37130 8/10 Zaher Mohammad N Burnett Melissa H; Burnett Steven W $472,500 $125 1641 Constellation 37129 8/1 Greer Jimmy; Greer Yvette Excel Builders; Excel Builders LLC $465,000 NA 1804 Mosaic 37130 8/1 Black Joshua T; Black Lisa M Turnbow Lori K; Turnbow Whitney R $460,000 NA 1501 Blue Ridge 37129 8/3 Dong Weiqiang; Lin Zhen Richardson Group LLC The $459,900 NA 4506 Red Tail 37167 8/23 Green Christie; Green Kenneth II Southern Classic Homes LLC $459,900 NA 2526 Armstrong Valley 37128 8/6 Brown Joshua R; Brown Rochelle M Michaels Homes LLC $459,900 NA 1671 Constellation 37129 8/16 Dabbs English R; Dabbs Thomas H Tidewater Const LLC $458,100 NA 2806 Bertram 37129 8/29 Turner Amy Michaels Homes LLC $456,500 NA 1608 Belmont 37129 8/8 Stephenson Lucy; Stephenson Robert Logan Jacky; Logan Jennifer; Strength Amy Carol Craddock $453,000 $175 4015 Edmond 37127 8/17 Lee Elizabeth R; Lee Hunter A Caywood Builders LLC $452,900 NA 5445 Cavendish 37128 8/20 Floyd Cathy; Floyd Roderick E Trott Meredith; Trott Tracy $450,000 $127 3537 Titus 37128 8/8 Neal Joshua G; Neal Kelly D Excel Builders $449,900 NA 116 Dobson Knob 37135 8/17 Moore Bethany R; Moore Jordan Michaels Homes LLC $449,900 NA 7127 Couchville 37122 8/20 Dixon Brittany A; Dixon Daryl A Fleming Homes LLC $449,777 NA 2518 Landis 37128 8/28 Mastin Michael Eric Jr; Mastin Stephanie L Harmon Home Company LLC $448,500 NA 1612 Ansley Kay 37037 8/21 Roberts Jason; Roberts Meadow Excel Builders LLC $439,900 NA 1554 Side 37130 8/16 Bern Janet Louise; Bern Richard S Comfort Design Homes LLC $437,500 NA 5605 Murfreesboro 37086 8/17 Tm Motor Cars Inc JR Prop Mgmt LLC $435,000 NA 1143 Batbriar 37128 8/6 Bradley Jonathan Philip; Wilson Teresa Ann Paran Homes LLC $432,840 NA 2066 Trout 37129 8/3 Oleson Korey S; Oleson Pamela Holmes By Design LLC $430,269 NA 723 Orange Blossom 37130 8/27 Wiggins Brittany K; Wiggins Jeremy K Mls Const LLC $429,900 NA 1604 Side 37130 8/6 Patterson Monte; Patterson Renee Superior Const LLC $426,844 NA 285 Old Highway 99 37060 8/30 Barnhill Neal Smitty M A $425,000 $715 213 McGreevy 37086 8/29 Ferrini Lori Anne; Mayville Donald Jr Butler Justin Homes LLC $424,900 NA 1207 Proprietors 37128 8/30 Janowski Dennis M; Janowski Michelle C Saleem Paran Homes LLC $424,004 NA 115 Hidden Cove 37128 8/14 Wood Jason D; Wood Kristi K Rust Dianna; Rust Mark $423,000 $154 4503 Lancaster 37167 8/30 Palakie Daphne; Palakie Thomas Landmark Homes of TN Inc $421,305 NA 2311 Lionheart 37130 8/21 Kennedy Kyle D Michaels Homes LLC $420,486 NA 3944 Cherokee 37085 8/28 Cole Lynne Turner Brent D; Turner Katie M $420,000 $136 333 Saint Francis 37167 8/15 George Amanda; George George Prince Prop LLC $419,900 NA 3061 Tanglefoot 37129 8/3 Pitz Carrie A; Pitz Daniel E Trenkle David F II; Trenkle Lucy S $418,000 $140 2743 Crowne Pointe 37130 8/24 Roy Brian R Sr; Roy Rosalind A Apex Building Solutions LLC $417,500 NA 2322 Garrison 37130 8/24 Dabbs Valerie P; Dabbs William Vandevender Steven Scott $415,000 $129 2198 Northwoods 37130 8/13 Mitchell Joshua Thomas; Mitchell Meredith Johnson Scott J; Johnson Shannon Ritchie $415,000 $132 328 Jade Creek 37135 8/13 Rogers Daven; Rogers Lisa Michaels Homes LLC $413,936 NA 1414 Blackman Woods 37128 8/28 Otts Ana; Otts Brandon Lennar Homes of TN LLC $412,450 NA 3216 Potts 37086 8/7 Tams Daniel; Tams Maggie McVicker Michelle H; McVicker Robert A $412,000 NA 1202 Ben Hill 37135 8/3 Sams Dawn; Yarbrough Joshua John Dewitt Joan; Dewitt Marshall $412,000 NA 7034 Harriswood 37129 8/21 Dillard Mary M; Dillard Stephen V Paran Homes LLC $410,390 NA 1246 Matheus 37128 8/21 McCormick Amanda L; McCormick Ryan J Millennium Roofing & Const LLC $410,000 NA 1214 Ben Hill 37135 8/14 Zeigler Jason C; Zeigler Kristen S Smith Constance J; Smith Paul R $408,000 NA 604 Inez 37167 8/1 Badrous Abigail; Badrous Hany K Bmch TN LLC $407,000 NA 3509 Titus 37128 8/16 Patel Rajesh; Patel Rupa Masterson Homes Inc $405,000 NA 2112 Riverbend 37129 8/22 Smith Leslie Allen Jr; Smith Sherron Mallick Girija; Mallick Ranjit Singh $405,000 $123 706 Promise 37128 8/30 Dawoud Sameh Lennar Homes of TN LLC $404,990 NA 4331 Freemark 37167 8/17 Youngs Cynthia; Youngs Jeffrey Moore Bethany R; Moore Jordan M $404,900 NA 3227 Amaranth 37128 8/20 Mougogiannis Christian; Mougogiannis Eleni Beazer Homes LLC $400,194 NA 1208 Lewis Downs 37037 8/24 Martin Michael Alton; Martin Tracy Elizabeth Schrenker Christopher; Schrenker Kimberly $400,000 NA 814 Twin View 37128 8/15 Somael Noha; Williem Michael Bell Charles D Jr; Bell Linda R $400,000 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 240 Lake Valley 37075 8/28 Krehbiel Joe; Krehbiel Veronica Reaver Phyllis E Estate $1,250,000 $465 1120 Douglas Bend 37066 8/29 Smith Colen Bruce Bruno Angelo S; Bruno Cindy $1,175,000 $295 140 Lake Valley 37075 8/10 Intress Kristin Vogel Amanda E; Vogel Gregory M $1,130,000 $134 886 Plantation 37066 8/27 Wright Kara Leann; Wright Timothy Eric Underwood Judy G $869,900 $115 100 Higginson 37066 8/16 Peters Megan Bacon John W; Harlan Beverly C $835,000 $113 107 Gaston 37066 8/29 Moore Jerry A; Moore Syrena L Hill Jeffrey A $790,000 $134 108 The Landing

37075 8/3 Oldham Jessica McCaleb; Oldham Van Daughenbaugh John Stewart; Daughenbaugh Kathleen A $768,000 $239 1026 Isaac Franklin 37066 8/3 Dunbar Lori R; Dunbar Russell C Norvell Heather L; Norvell John Michael $710,000 $164 904 Plantation 37066 8/21 Clark Rachael; Wade Michael A Schrett Jeffrey P; Schrett Laura L $700,000 $122 125 Grassland 37066 8/28 Watson Deric W; Watson Julie A Jenkins Family Trust $685,000 $244 1083 Gadwall 37075 8/1 Zhao Katelyn; Zhao Larry Vega Danilo E; Vega Kimberly A $665,000 $159 1345 Centerpoint 37075 8/16 Hickman Alicia M; Hickman Paul R Creekside Homes LLC $624,900 NA 1123 McCrory 37066 8/29 Denney Lindsay M; Denney Matthew S Scobey Cathy L; Scobey Joseph $572,000 NA 1210 Bayview 37066 8/13 Muller Michelle; Muller Tim Winkle Judith W; Winkle Gerald L $556,000 $272 1015 Raspberry Valley 37075 8/7 Ringel H Grant; Ringel Jane H Cruz Marcos J; Cruz Mariela $555,000 $167 149 Sanders Ferry 37075 8/8 Doucette James W Tidwell Pamela G $550,000 $312 1323 Center Point 37075 8/21 Duke Laura G Creekside Homes LLC $549,900 NA 1271 Overton 37066 8/24 Hill Jeffrey A; Hill Kristi Watson Deric W; Watson Julie A $545,000 NA 1006 Brighton 37066 8/30 Browder Leanne R; Browder Stephen Drees Premier Homes Inc $540,000 NA 185 Spy Glass 37075 8/16 Alizadeh Akram; Kline Jennifer N; Kline Scott L Truscello Matthew David; Truscello Whitney Justine $537,000 $114 102 Crestwood 37075 8/13 Contella Donna Denise; Contella Phillip Pete Dycus Angela; Dycus Michael Kevin $530,000 $111 102 Cedarwood 37075 8/1 Gordon Rhonda Kay; Lawrence Scott Thomas Kimbro Cynthia S; Kimbro Derek S $530,000 $276 102 Misty 37075 8/30 Oconnor Christopher; Thompson Ambre Leigh Weekley Homes LLC $525,668 NA 1052 Luxborough 37075 8/6 Lucas Laurie A; Lucas Matthew J Currie Heather L; Reese Michael A $524,400 NA 109 Catalina 37075 8/15 Valentino Anthony E; Valentino Linda J Weekley Homes LLC $520,256 NA 104 Oglethorpe 37066 8/3 Miree John C Underwood Belinda Leigh; Underwood Daniel Wayne $510,000 $149 2045 Morgans 37066 8/27 Hawkins Roderick C; Hawkins Tammy R Mouchette Jennifer; Mouchette Thomas $509,900 $138 107 Ballentrae 37075 8/23 Altameemi Shifa K; Altamimi Alaa A Hart Janice D; Hart John David $499,900 $154 1046 Brighton 37066 8/16 Jones Jon S Drees Premier Homes Inc $494,331 NA 1023 Westbrook 37066 8/7 Cooper Alicia J; Cooper Michael B Halcomb Homes LLC $486,450 NA 1009 Westbrook 37066 8/20 Hasse James George Jr; Hasse Susan L Frank Batson Homes Inc $485,370 NA 105 Glen Leven 37075 8/29 Sartain Jeremy; Sartain Monica Cunningham John P $481,200 $109 113 Champioship 37075 8/22 Combs Carole Marisa Lee Weekley Homes LLC $480,816 NA 2135 Gorden 37066 8/28 Swancrest Family Revocable Trust Hickman Alicia M; Hickman Paul R $480,000 $117 2048 Albatross 37066 8/3 Galuszka James; Galuszka Katrina BMCH TN LLC $471,000 NA 226 Sterling 37075 8/20 Brown Gary M; Brown Lou Ann B Regg Andy $469,900 $304 1276 Twelve Stones 37072 8/17 Crues Anthony D; Crues Lori A Cammack Harriott Alwyn D; Harriott Melphine M $465,000 $167 1036 Luxborough 37075 8/10 Govea Kelly Kabbes; Govea Mark Allen TR&D Homes Inc $465,000 NA 113 Mansker Park 37075 8/22 Dunn Nathaniel Kevin Dunn Kevin E $465,000 $119 316 Archer 37075 8/20 Owens-Ray Carolyn; Owens-Ray Mattie Morgan Homes Inc $458,751 NA 1100 McCrory 37066 8/21 Dunlap Marilyn L Baker Carol A $455,000 NA 119 Stark Knob 37075 8/3 Davidson Christopher; Davidson Mackalynn Towe Building Group LLC $455,000 NA 169 Ervin 37075 8/13 Hamilton Nathan Phillip; Hamilton Sonja Joann Townes Deanna R; Townes William E Jr $450,000 $181 234 J W Thompson 37186 8/9 Thurman Angie; Thurman Thomas E Wardlaw Deborah L; Wardlaw Michael R $449,500 $157 114 Fountain Brooke 37075 8/3 Irwin Colby A; Irwin Iwona Andrew Arthur Anglemyer & Ashleigh Elizabeth-Ruth $440,000 NA 500 Branham Mill 37066 8/29 Briscoe Michael A; Wei Lihua Gammon Danny Joe; Gammon Sherry L $439,900 NA 1057 Bradley 37066 8/17 Jones Jeffrey Andrew; Jones Olivia Puckett Michel S; Puckett Sundi S $437,000 $136 1083 Tower Hill 37075 8/7 Zarr Adrian W; Zarr Jeanne Marie Southeastern Building Corp $431,900 NA 1007 Raspberry Valley 37075 8/24 Wright Dawn E; Wright Ricky E Spickler John F; Spickler Sheila D $430,000 $123 1223 Overton 37066 8/7 Moore Carly L; Moore Ryan M Liles Jenna; Liles Stephen B $430,000 NA 99 Berry Hill 37075 8/22 Zipse David; Zipse Edna Edgar Robert Daniel $430,000 $109 322 Bowling Branch 37048 8/7 Wade Jack P; Wade Sherry Kay Murphy Lana; Murphy Lee W $430,000 NA 1008 Raspberry Valley 37075 8/3 Renzella Andrea L; Renzella Nathan J Curtis Steven $430,000 NA 1680 Foxland 37066 8/10 Cleveland Barry S; Cleveland Ellen M Meritage Homes of TN Inc $429,838 NA 1007 Fenner 37066 8/14 Robinson Bernard; Robinson Tina L Meritage Homes of TN Inc. $424,920 NA 279 Albright 37066 8/28 Thomas James; Thomas Josie Grantham David R; Grantham Debra F $422,900 $229 110 Bluewater 37066 8/1 Paul James W; Paul Sandra M Johnson Chris A; Johnson Debbie G $420,000 $154 1019 Whispering Wind 37075 8/7 Golden Bridget Williams; Golden Thomas Courtenay Hay Bryan; Hay Sara $413,000 $133 129 Saranac 37075 8/24 Jones Kenneth N; Jones Lynn G Ballard Henry E; Ballard Jimmie R $411,900 $147 1122 Claire 37066 8/7 Brunt Christopher M; Brunt Kristin L Southeastern Building Corp $411,900 NA 317 Tanglewood 37075 8/9 Muckelvaney Christina Peters; Muckelvaney Phillip Jame Sjr Harris Ashley P $410,500 NA 106 Governors 37075 8/20 Slowey Tamilyn Tyler; Slowey Thomas Edward Tillman Norma M $410,000 $121 165 Tara 37072 8/3 Armour Joann W; Armour Russell Lee McClendon Patsy Mccaleb $410,000 $157 1022A Nature 37031 8/3 Poplarchick Patricia; Poplarchick Patrick M Bandy David $408,400 $125 127 Monarchos 37066 8/21 Wagner Jennifer L Clayton Prop Group Inc $407,450 NA 632 Fall Creek 37072 8/23 Armstrong Marie; Armstrong Scot Meritage Homes of TN Inc $405,563 NA 134 Cobbler 37075 8/17 Crain Ross; Crain Vi King Brandie Marie; King Michael Russell $404,000 NA 1118 Forestpointe 37075 8/3 Davidson Benjamin W; Davidson Sara J Mingledorff Alan; Mingledorff Emily $404,000 $140 604 Fall Creek 37072 8/29 Washington Derrick; Washington Sheri Meritage Homes of TN Inc $402,304 NA 592 Fall Creek 37072 8/7 Cox Clarissa A; Cox Robert Grant Meritage Homes of TN Inc $402,266 NA 601 Fall Creek 37072 8/7 Meador Mitchell W; Meador Sarah Jean P Meritage Homes of TN Inc $401,900 NA 1010 Del Ray 37075 8/23 Rowe Jamie; Rowe Richard Valerius Kammie G; Valerius Ryan M $400,000 $112 109 Copper Creek 37072 8/14 Barr Brian J; Barr Julie Shepard Laura G; Shepard Leonard G $400,000 NA

Wilson County